Оренда офісів у бізнес-центрах Києва стане правильним рішенням для тих, хто шукає комфорт і зручність за прийнятну вартість. Ми розповімо, як обрати оптимальний варіант приміщення для вашої компанії.
Оренда офісу в бізнес-центрі: основні переваги
Правильне розташування офісу – вирішує багато що. Адже саме вдале місце допомагає розвитку вашої компанії й приваблює клієнтів. Оренда офісу в БЦ – вигідне капіталовкладення. Адже бізнес-центри володіють усіма необхідними функціями та показниками комфорту. Тому фірма буде швидше розвиватися.
Як правило, бізнес-центри знаходяться біля станцій метро в центральних або близьких до центру районах чи житлових масивах і біля важливих транспортних магістралей. Тому до БЦ зручно добиратися з будь-якої точки міста.
Відтак, співробітникам зручно добиратися на роботу. Також зручне місце розташування допомагає організовувати партнерські зустрічі, заходи та проводити зустрічі з клієнтами. Крім того, фірми, що орендують приміщення в БЦ, вважаються більш престижними в очах бізнес-партнерів та клієнтів.
Головні плюси БЦ:
• великий вибір приміщень;
• є всі комунікації;
• цілодобова охорона;
• відеоспостереження;
• послуги клінінгу;
• контроль доступу в будівлю;
• паркінг;
• хороший ремонт;
• можливість потрапити в офіс 24/7;
• безліч магазинів;
• зручне місце розташування;
• гарна прохідність;
• престижні сусіди.
• І це далеко не всі плюси.
Оренда офісу в БЦ Києва: Цінова політика
Вартість залежить від району і класифікації бізнес-центру. У столиці є широкий вибір офісів у БЦ, за лояльною ціновою політикою. Офіс в оренду в бізнес-центрі А класу може обійтися близько 15-20 доларів за квадратний метр на місяць. Приміщення в БЦ класу В можна в середньому знайти за 12-18 доларів за квадратний метр на місяць. Є і бюджетні варіанти в бізнес-центрах С класу. Там приміщення обійдеться в середньому в 8-10 доларів за квадратний метр на місяць.
Як правило, чим ближче до центру, тим дорожче коштуватиме офіс.
Перш ніж орендувати офіс у БЦ Києва, потрібно ознайомитися з усіма пропозиціями на ринку. Однак це може зайняти більшу кількість часу. Якщо ви хочете заощадити час і знайти ідеальне приміщення, то зверніться по допомогу до фахівців, які оперативно підберуть вам найкращі варіанти за вигідною ціною, задовольнивши всі запити. Вам знайдуть офіс у цікавому районі для зручної та комфортної роботи.