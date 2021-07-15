Оренда офісів у бізнес-центрах Києва стане правильним рішенням для тих, хто шукає комфорт і зручність за прийнятну вартість. Ми розповімо, як обрати оптимальний варіант приміщення для вашої компанії.

Оренда офісу в бізнес-центрі: основні переваги

Правильне розташування офісу – вирішує багато що. Адже саме вдале місце допомагає розвитку вашої компанії й приваблює клієнтів. Оренда офісу в БЦ – вигідне капіталовкладення. Адже бізнес-центри володіють усіма необхідними функціями та показниками комфорту. Тому фірма буде швидше розвиватися.

Як правило, бізнес-центри знаходяться біля станцій метро в центральних або близьких до центру районах чи житлових масивах і біля важливих транспортних магістралей. Тому до БЦ зручно добиратися з будь-якої точки міста.

Відтак, співробітникам зручно добиратися на роботу. Також зручне місце розташування допомагає організовувати партнерські зустрічі, заходи та проводити зустрічі з клієнтами. Крім того, фірми, що орендують приміщення в БЦ, вважаються більш престижними в очах бізнес-партнерів та клієнтів.

Головні плюси БЦ:

• великий вибір приміщень;

• є всі комунікації;

• цілодобова охорона;

• відеоспостереження;

• послуги клінінгу;

• контроль доступу в будівлю;

• паркінг;

• хороший ремонт;

• можливість потрапити в офіс 24/7;

• безліч магазинів;

• зручне місце розташування;

• гарна прохідність;

• престижні сусіди.

• І це далеко не всі плюси.

Оренда офісу в БЦ Києва: Цінова політика

Вартість залежить від району і класифікації бізнес-центру. У столиці є широкий вибір офісів у БЦ, за лояльною ціновою політикою. Офіс в оренду в бізнес-центрі А класу може обійтися близько 15-20 доларів за квадратний метр на місяць. Приміщення в БЦ класу В можна в середньому знайти за 12-18 доларів за квадратний метр на місяць. Є і бюджетні варіанти в бізнес-центрах С класу. Там приміщення обійдеться в середньому в 8-10 доларів за квадратний метр на місяць.

Як правило, чим ближче до центру, тим дорожче коштуватиме офіс.

Перш ніж орендувати офіс у БЦ Києва, потрібно ознайомитися з усіма пропозиціями на ринку. Однак це може зайняти більшу кількість часу. Якщо ви хочете заощадити час і знайти ідеальне приміщення, то зверніться по допомогу до фахівців, які оперативно підберуть вам найкращі варіанти за вигідною ціною, задовольнивши всі запити. Вам знайдуть офіс у цікавому районі для зручної та комфортної роботи.