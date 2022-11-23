Чому після ракетних атак неякісний інтернет – пояснення від Мінцифри

Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. У Мінцифри пояснили, чому так відбулось.

Про це йдеться у дописі глави відомства Михайла Федорова.

Внаслідок ракетних атак запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості перейшли на генератори. Водночас мобільні оператори, де працюють вишки — перевантажені трафіком.

Міністр запевнив, що команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного пального та вирішення інших операційних завдань. Проте наголосив, що це виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації, як і в інших сферах.

“Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо”, – наголосив Федоров.

Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що 23 листопада Україна “переживає серйозні збої в Інтернеті” після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень.

Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.

23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного (Х-101/Х-555) і морського базування (“Калібр”). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.