Біль у шиї може бути викликаний багатьма причинами: стресом, неправильною поставою, постійним спогляданням в екран смартфона, спортивними травмами, наслідками аварій чи хронічних захворювань. Але є ще один винуватець, про якого ви можете навіть не здогадуватися — це те, як ви спите.

Про це інформує CNN.

“Зазвичай, коли ви прокидаєтеся з болем у шиї, це означає, що або подушка вам не підходить, або поза, в якій ви спите, вам шкодить, або і те, й інше”, — сказав фахівець зі сну доктор Радж Дасгупта, доцент клінічної медицини в медичній школі Кека Університету Південної Каліфорнії.

Експерти радять вибрати подушку, яка підтримує природний вигин вашої шиї.

Пози для сну впливають на вибір подушки

Загалом сон на спині або на боці найкраще запобігає болю в шиї чи спині, оскільки обидва положення допомагають підтримувати природний вигин хребта.

Спина найкраща: ідеальне положення – це спати на спині на подушці, яка дозволяє розташувати шию так, щоб ви дивилися прямо в стелю.

“Якщо подушка надто пухнаста або завелика, то ви нахиляєте голову вперед, і це спричинить деякі проблеми”, — сказав Дасгупта. “Встаньте біля стіни і покладіть подушку за голову. Ви все ще дивитесь прямо? Вам не треба дивитися в стелю або дивитися вниз, вам потрібно бути перпендикулярними до стіни”.

Люди, які сплять на спині, також повинні намагатися спати, тримаючи руки на боках. Дослідження 2017 року показало, що сон з піднятою рукою за голову значно посилює біль у шиї та плечах.

“Якщо ви спите на спині, спробуйте використовувати тверду подушку або підкладку під коліна”, — додав Луу. “Це може допомогти підтримувати рух крові, щоб уникнути болю в спині”.

Спати на боці: можна спати на боці, якщо голова та шия знаходяться на одній лінії з рештою тіла. Для цього вам знадобиться правильна подушка.

Одне дослідження 2010 року, присвячене тим, хто спить на боці, показало, що люди, які спали на пухових подушках, прокидалися набагато частіше, ніж ті, хто спав на латексних подушках, що погіршувало якість їхнього сну. Дасгупта пропонує тим, хто спить у такий пози, вибрати тверду подушку, яка стабілізуватиме шию.

“Якщо ви спите на боці, ви можете подумати, що жорстка подушка може пошкодити вашу шию, але зазвичай прокидаєтеся з болем у шиї через надто м’яку подушку”, — сказав Дасгупта. “Між вашою головою та матрацом буде проміжок, тому ваша подушка повинна служити наповнювачем”.

Сон із додатковими подушками також може допомогти тримати голову, плечі, стегна та коліна на одній площині, сказала Луу.

“(Використовуйте) подушки між колінами, а іноді перед грудьми або животом, щоб обійняти їх рукою, щоб запобігти викоту плечей вперед, що може вигнути шию під час сну. Ідея полягає в тому, щоб підтримувати кровотік через ваші суглоби, а згодом і нерви, щоб запобігти болю”, – порадила вона.

Жодного сну на животі: “Єдина поза, яку ми не заохочуємо, — це сон на животі”, — сказав Дасгупта.

Сон на животі змушує вашу шию нахилятися на один бік протягом тривалого періоду часу, а поперек вигинається всередину під дією сили тяжіння, що призводить до болю в шиї та спині.

Експерти переконані: люди, які сплять на животі, повинні зробити все можливе, щоб перейти до сну на боці або на спині. Спробуйте шийну подушку, яка спеціально розроблена, щоб утримувати вашу шию на місці. Підкладіть тверді подушки, згорнуті банні рушники чи ковдри або ж довгу подушку для тіла з обох боків, щоб не перевернутися на живіт під час сну.