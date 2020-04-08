Південна Корея, США і Велика Британія повідомили про свої перші випадки коронавірусу COVID-19 приблизно в один і той же час: 20 січня, 21 січня і 31 січня відповідно. Чому Південна Корея змогла взяти спалах під контроль, а в США і Великій Британії число нових випадків зростає в геометричній прогресії?

Про це пише CNN.

На цю мить Південна Корея повідомляє про менш ніж 100 нових випадків у день, Великобританія повідомляє про 4 000, а США — про близько 30 000.

Зазначається, що в той час як у Південній Кореї число нових випадків скоротилося, в США і Великобританії вони ростуть в геометричній прогресії.

Як Південній Кореї вдалося впоратись з масштабним поширенням?

Країна змогла домогтися такого успіху в боротьбі з пандемією завдяки масовому тестуванню.

Як відомо, 31 грудня 2019 року китайські офіційні особи повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я, що вони виявили невідому пневмонію, а 10 січня професор Йонг-Чжень Чжан з Шанхайського університету Фудань опублікував послідовність РНК вірусу.

До 4 лютого компанія Kogene Biotech з Сеула не лише розробила тести для визначення вірусу, але і схвалила їх в Корейських центрах по контролю і профілактиці захворювань (KCDC). І до 10 лютого повідомила про свої результати на перших 2776 особах, які були протестовані.

На той час у Південній Кореї було лише 27 підтверджених випадків.

Спочатку в країні була величезна кількість людей, які потребували тестуванняі. Через що влада Південної Кореї зробили тестування доступним для всіх.

Вони встановили в’їзні пункти, подібні до “МакДрайву”, і тестували всіх охочих. Тих, хто дав позитивний результат, ізолювали, в результаті чого епідемію вдалося взяти під контроль без необхідності припинення роботи всієї країни.

При цьому в США і багатьох інших країнах відсутність тестових наборів не давала змоги провести ідентифікацію та ізоляцію окремих осіб, тож довелося закривати цілі групи. Південна Корея уникла цієї долі частково завдяки реакції уряду та частково завдяки швидкій реакції біотехнологічної промисловості країни.

Після того, як випробування Kogene були схвалені, вже 12 лютого друга компанія – Seegene – отримала схвалення, а ще дві, SolGent і SD Biosensor, отримали його 27 лютого.

Журналісти наголошують, що США теж могли б підготуватися до пандемії. Наприклад, президент Барак Обама створив в рамках Ради національної безпеки Управління глобальної безпеки в області охорони здоров’я і біологічного захисту спеціально для того, щоб передбачити такі ситуації. Але два роки тому адміністрація Дональда Трампа витіснила керівництво дирекції.

Крім того, 30 січня президент Південної Кореї Мун Чже Ін говорив, що превентивні заходи повинні бути досить сильними. Водночас, Трамп провів більшу частину лютого, стверджуючи, що коронавірус не страшніший за звичайний грип. Велика Британія на чолі з Борисом Джонсоном була настільки ж байдужа. Але, як показала практика, британські лікарні, що перебувають в управлінні Національної служби охорони здоров’я, не могли впоратися з таким напливом хворих.