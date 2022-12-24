Попри те, що покоління мілленіалів перебуває у розквіті своїх сексуальних можливостей, деякі представники цього покоління в усьому світі "відходять від сексу". Переважно це стосується подружніх пар і тих, хто має тривалі стосунки.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Все частіше на платформі Reddit, у групі r/DeadBedrooms де обговорюють проблеми в сексуальному житті

“Перші [кілька] років нашого шлюбу у нас було дивовижне сексуальне життя… але коли він став старшим (зараз йому 30), він, здається, перестав цікавився сексом”.

“Чому він віддає перевагу власній руці, а не сексу зі мною?” – зазначив інший користувач.

Це одні із багатьох коментарів, які можна побачити у групі r/DeadBedrooms на платформі Reddit – “групі обговорення для користувачів Reddit, які мають проблеми у стосунках, яким серйозно бракує сексуальної близькості”.

Подібних коментарів там чимало.

Було б зовсім не дивно, якби їх писали користувачі літньо віку, які вже довгий час у шлюбі. Однак більшість цих коментарів від тих, кому 20-30 років.

Дехто зізнається, що завадою їхньому інтимному життю стали діти або шлюб, хтось скаржиться на “низьке лібідо” у чоловіків, які безкінечно дивляться порно, але воно їх не збуджує. І список таких скарг від міленіалів, які пишуть про свої “мертві спальні”, дуже довгий.

Попри те, що покоління мілленіалів перебуває у розквіті своїх сексуальних можливостей, деякі представники цього покоління в усьому світі “відходять від сексу”. Переважно це стосується подружніх пар і тих, хто має тривалі стосунки.

Це все підтверджують і нещодавні статистичні дані.

До прикладу у 2021 році Інститут Кінсі при Університеті Індіани та продавець секс-товарів Lovehoney провели опитування у США серед осіб віком 18-45 років яке показало, більшість одружених дорослих мілленіалів повідомляли про “проблеми з сексуальним бажанням за останній рік”.

Опитування показало, що про таку ж проблему повідомили 25,8% одружених мілленіалів – і лише 10,5% представників Покоління Z і 21,2% Покоління X.

Меленіали – це покоління, до якого зазвичай заведено відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1996 роки.

Попри те, що “низький рівень бажання не обов’язково є синонімом шлюбу без сексу”, зазначив науковий співробітник Інституту Кінсі Джастін Леміллер, “коли один або обидва партнери в шлюбі відчувають спад бажання займатися сексом, частота сексу зазвичай теж зменшується – і втрата бажання є однією з головних причин, чому шлюби взагалі лишаються без сексу”.

Чому так відбувається? Сексотерапевти та дослідники припускають низку причин для відсутності бажання сексу серед мілленіалів – від поточного життєвого етапу до всемогутнього впливу інтернету.

Незалежно від конкретних причин, що спричиняють проблеми у ліжку, у переважній більшості це покоління стикається з унікальними – навіть безпрецедентними – перешкодами для здорового статевого життя.

Шлюбом без сексу має кілька визначень. Це може бути шлюб, у якому пара вже тривалий час не займається інтимом або ж шлюб, у якому пара займається сексом менш як 10 разів на рік.

Експерти, з якими спілкувалася BBC Worklife, також мали різні думки щодо цього.

Наприклад Стівен Снайдер – сексотерапевт із Нью-Йорка – зазначи, що для нього шлюб без сексу – це коли пара займається ним не більше 4-х разів на рік.

“Але іноді пара займається сексом тільки щокварталу, і вони обоє кажуть, що це чудово”, – додав він.

Кімберлі Андерсон, сексотерапевтка і доцентка кафедри психіатрії в Медичній школі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вважає, що “низький рівень” – це коли у пари він менш як 25 разів на рік.

Інші кажуть, що це визначення суто суб’єктивне і кожна пара сама визначає свою норму. Якщо якусь з них не влаштовує частота сексуального життя – цю проблему потрібно розв’язувати.

Багато факторів можуть призвести до шлюбу, в якому сексу мало або немає взагалі. Якщо існує “невідповідність бажань”, зазначила Крістен Лозано, цей дисбаланс може з часом зростати, якщо його не вирішити.

Наприклад, людина, яка хоче більше сексу та продовжує його ініціювати, може здатися та втратити самооцінку, якщо й надалі отримуватиме відмову. Водночас партнер, який відмовляє, може почуватися дедалі більш винним, створюючи ще гірші умови для стимулювання збудження.

Також цьому можуть сприяти інші фактори, зокрема медичні проблеми чи проблеми з психічним здоров’ям, оскільки вони можуть робити секс неможливим, болісним, важким або небажаним.

Зайняте життя, робота та/або діти також можуть заважати сексу – як і брак спілкування щодо бажань свого партнера.

Хоча ці аспекти, які сприяють шлюбам без сексу, не характерні для жодного покоління, деякі експерти помітили зміни в тому, хто саме має стосунки без сексу та в які періоди свого життя.

“Проміжок часу, за який [пари] позбуваються сексу, став меншим, – вважає секстерапевтка із Сан-Франциско Селест Гіршман, яка працює з клієнтами близько 20 років.

Раніше, за її словами, подружжя припиняло займатись сексом через 10-15 років спільного життя.

“Тепер це може відбуватись десь за 3-5 років”, – зауважила вона.

Андерсон, яка працює сексотерапевткою протягом 30 років, каже, що демографія шлюбів без сексу справді змінилася відтоді, як вона почала працювати.

“Тридцять років тому більшість пар, з якими я працювала щодо шлюбу без сексу, були старше 50 років”, — сказала вона додавши, що вони переважно страждали через зниження лібідо через гормональні зміни та хвороби, які виникають із віком.

Однак сьогодні більшість пар, які перестають займатись сексом у шлюбі, молодші за 45 років.

“Динаміка, що лежить в основі цього, зовсім інша, ніж у літніх пар”, – пояснила вона.

На сексуальне життя, а точніше, його відсутність, може вплинути і високий рівень стресу. Мілленіали особливо страждають від впливу кортизолу.

“Стрес є одним із головних убивць лібідо і міленіали з усіх боків є особливо схильними до стресу, особливо порівняно з поколінням X”, – наголосила Леміллер

Також одним із факторів є життєвий етап.

Багато мілленіалів зараз у віці, коли вони стають батьками або мають маленьких дітей, а це надзвичайно важкий період у житті будь-якої людини.

У дослідженні від 2018 року, яке провела британська консультативна мережа Relate, 61% осіб у віці 30 років повідомили, що займаються сексом менше, ніж вони хотіли б, тому що “заважають малі діти”, а 31% сказали, що вони “втратили лібідо після народження дітей”.

Викликають стресу й інші ситуації. Мілленіали вже відставали від попередніх поколінь у досягненні певних життєвих віх, як-от купівлі будинку. Зараз додатковий тиск на багатьох із них чинить різке зростання цін і зростання студентської заборгованості.

Але головним чином на рівень стресу впливає робота. Дані міжнародної консалтингової компанії Deloitte за травень 2022 року, зібрані в п’яти країнах, продемонстрували, що 38% мілленіалів поскаржились на суттєві проблеми із психічним здоров’ям через роботу. На це поскаржилось 41% жінок та 36% чоловіків.

Однак мілленіалам не звикати до проблем, пов’язаних із роботою.

“Наприклад, багато мілленіалів починали свою кар’єру під час великої рецесії. А потім до цього додалася пандемії Covid-19”, – зазначила Леміллер.

“У часи великих технологічних змін люди, як правило, працюють дуже важко”, – додає Снайдер.

І як свідчать дані, мілленіали є особливо трудоголіками. Перевтома часто призводить до виснаження, що може призводити до того, що пари занадто втомлені для сексу наприкінці довгого дня. А хвилювання щодо фінансової стабільності лише посилюють проблему.

“Великі фінансові проблеми в поєднанні з вищим базовим рівнем депресії та тривоги можуть бути особливо потужним поєднанням у створенні сильного стресу та низького сексуального бажання”, – наголосила Леміллер.

Неможливо переоцінити також і вплив інтернету. Снайдер каже, що соцмережі відволікають від фізичної взаємодії, зокрема від сексу, але Гіршман вважає, що їхня роль у виникненні шлюбів без сексу набагато глибша. На її думку, соцмережі призвели до виникнення “свідомості іміджу” серед мілленіалів – першого покоління, яке справді активно почало використати їх.

Люди відчувають потребу бути ідеальними на цих платформах – зазначила вона – за допомогою фільтрів і ретуші, які недоступні в реальному житті. Це все може впливати на сексуальне життя, адже люди можуть соромтись свого неідеального тіла.

Згідно з даними Per Relate за 2018 рік, 37% людей молодше 30 років, які мали низький рівень статевих стосунків, повідомили про те, що вони занепокоєні своїм виглядом, тоді як вигляд тіла турбував лише 14% осіб серед оптаних старше 60 років.

Експерти погоджуються, що окрім соціальних медіа, величезний вплив на мілленіалів справила порнографія, бо багато з яких досягли повноліття саме тоді, коли порно стало широко доступним в інтернеті.

Це, звичайно, величезний зсув у порівнянні з попередніми поколіннями.

“У 20-му столітті деякі хлопці, як правило, мали сексуальний інтерес до багатьох жінок. Тепер вони просто схильні дивитися багато порно”, – зазначив Снайдер.

Іншими словами, їм не обов’язково мати контакт з іншою людино, аби отримати сесксуальне задоволення. Буде достатньо людей не екрані.

Андерсон має багато клієнтів-чоловіків віком до 45 років у шлюбах без сексу, які, за її словами, страждають від “еректильної дисфункції, спричиненої порнографією” – захворювання, яке робить неможливим або дуже складним досягнення ерекції без пергляду порнофільму та з реальним партнером.

Це може призвести до того, що вони віддадуть перевагу мастурбації, аніж сексу зі своїми партнерами. Деякі з них звикають до повного контролю над своїм задоволенням, пояснила вона, або до більш екстремальних речей, які вони бачать у порно, яких їхній подружній секс не може повторити.

“Порно ніколи не відмовляє мені” або “Порно ніколи не критикує мою роботу” – це типові речі, які я чую від клієнтів”, – говорить Андерсон.

Звичайно, мілленіали не можуть змінити того, що вони прийшли на роботу під час рецесії, а зараз переживають іншу. Вони не можуть стерти вплив порно чи соціальних мереж.

І зрозуміло, що відсутність сексу – це тема, про яку деяким людям важко навіть говорити з людиною, з якою вони ділять спальню, не кажучи вже про інших, що ускладнює розуміння проблем і пошук рішень.

Як написав один із користувачів Reddit, із зайнятістю та незліченними викликами у житті навіть підняти цю тему може здатися неможливим.

“Я просто більше навіть не знаю, про що просити. Я хочу це виправити, але просто не знаю, як”, – написала одна жінка, яка має цю проблему.