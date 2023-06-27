Два дослідження, опубліковані минулого року в Scientific Reports, показали, що бачити або чути птахів може бути корисно для нашого психічного благополуччя.

Джерело: The Washington Post

Дослідження постійно показують, що більший контакт і взаємодія з природою пов’язані з кращим здоров’ям тіла та мозку.

Схоже, що птахи є особливим джерелом цих цілющих переваг. Вони є майже скрізь і забезпечують наш зв’язок із природою. І навіть якщо вони сховані на деревах чи в кущах, ми все одно можемо насолоджуватися їхніми піснями.

“Особливість пташиних співів полягає в тому, що навіть якщо люди живуть у дуже міських умовах і не мають багато контакту з природою, вони пов’язують пташині співи з життєво необхідним і незайманим природним середовищем”, — сказав Еміль Стоббе, аспірант екологічної нейронауки в Інституті людського розвитку Макса Планка та автор одного з досліджень.

Останні дослідження також показують, що прослуховування записів їхніх пісень, навіть у навушниках, може зменшити негативні емоції.

Перебування поруч з птахами асоціюється з кращим психічним здоров’ям

Щоденні зустрічі з птахами асоціюються з покращенням психічного здоров’я.

В одному дослідженні дослідники попросили близько 1300 учасників тричі на день збирати інформацію про своє оточення та самопочуття за допомогою програми для смартфонів під назвою Urban Mind.

Учасникам прямо не сказали, що дослідники дивляться на птахів — додаток також збирав дані про інші важливі показники, такі як якість сну, суб’єктивна оцінка якості повітря та деталі розташування. Але 26 856 оцінок запропонували багатий набір даних про те, що пов’язано з психічним благополуччям у реальному часі в реальному світі.

Аналізуючи дані, дослідники виявили значний позитивний зв’язок між тим, як бачать або чують птахів, і покращенням психічного благополуччя, навіть якщо взяти до уваги інші можливі пояснення, такі як освіта, професія або наявність зелені та води, які самі пов’язані. з позитивним психічним здоров’ям.

Переваги зберігалися й після зустрічі з птахами. Якщо учасник повідомляв, що в один момент бачив або чув птахів, його психічний стан був у середньому кращим через години, навіть якщо вони не зустрічали птахів під час наступної реєстрації.

Раян Хаммуд, доктор філософії в Інституті психіатрії, психології та неврології Королівського коледжу Лондона та автор дослідження, назвав це “довговічним зв’язком”.

Цікаво, що птахи приносять користь як здоровим учасникам, так і тим, у кого діагностовано депресію, яка є одним із найпоширеніших психічних захворювань у всьому світі і не завжди піддається традиційному фармацевтичному лікуванню.

Хаммуд сказав, що це має цікаві наслідки для спроб захистити та зберегти середовище для підтримки життя птахів, “оскільки люди з депресією справді виявляють позитивний вплив на спів птахів і пташине життя в цьому районі”.

Прослуховування співу птахів знімає відчуття тривоги та параної

Друге дослідження показало, що прослуховування коротких — лише шестихвилинних — аудіокліпів пташиного співу може зменшити відчуття тривоги, депресії та параної у здорових учасників.

“Прослуховування пташиного співу через навушники могло впливати на ті самі шляхи, які могли б бути корисними для психічного благополуччя. Це дуже, дуже приємна знахідка”, – сказав Хаммуд, який не брав участі у другому дослідженні.

Дослідники попросили 295 онлайн-учасників самостійно оцінити свій емоційний стан і пройти тест на когнітивну пам’ять. Потім вони випадковим чином призначили учасників для прослуховування співу птахів або шуму транспорту, більшої чи меншої різноманітності. Потім дослідники запропонували випробовуваним повторно виміряти свій емоційний і когнітивний стан.

Учасники, які слухали різноманітні співи птахів (з акустичною акробатикою восьми видів), повідомили про зменшення симптомів депресії на додаток до значного зменшення почуття тривоги та параної. А ті, хто слухав менш різноманітний пташиний спів (два види птахів), також повідомили про значне зниження почуття тривоги та параної.

Навпаки, прослуховування більш-менш різноманітного шуму транспорту посилювало симптоми депресивних станів.

Дослідження показує “цілющі аспекти природи або також не надто позитивний вплив міського середовища”, — сказав Стоббе, автор другого дослідження.

Попередні дослідження впливу звуків природи на здоров’я показали, що вони можуть навіть принести когнітивні переваги, хоча друге дослідження не повторило цей висновок.

Птахи допомагають нам відчувати себе більш пов’язаними з природою та її впливом на здоров’я, сказав Стоббе, і чим більше ми зв’язані з природою, тим більше ми можемо отримати користь від цього впливу.

Одна гіпотеза про цілісний вплив природи, відома як теорія відновлення уваги, стверджує, що перебування на природі корисне для покращення концентрації та зменшення розумової втоми, пов’язаної з життям у стресових міських умовах. Природні звуки, такі як пташиний спів, можуть дозволити нам залучитися до “м’якого захоплення”, яке утримує нашу увагу, але також дозволяє її відновити.

Природа — і спів птахів — також зменшують стрес. Попередні дослідження показали, що час, проведений у зелених насадженнях, може знизити артеріальний тиск і рівень кортизолу, сказав Хаммуд.

Поки що невідомо, як пташиний спів впливає на наш мозок, але дослідження нейровізуалізації виявили реакцію мозку на зниження стресу на інші форми впливу природи.

Прогулянки на природі порівняно з міським середовищем зменшили кількість роздумів за власними словами, що пов’язано з ризиком депресії та інших психічних захворювань, а також зниження активності в частині префронтальної кори головного мозку, пов’язаної з роздумами. Перегляд зелених пейзажів залучає задню частину поясної кори, яка пов’язана з поведінковими реакціями на стрес і може допомогти регулювати зниження стресових реакцій від впливу природи.

Вихід на вулицю, щоб побачити птахів, також сприяє підвищенню фізичної активності, яка має свої переваги для психічного здоров’я, а фізичні вправи на свіжому повітрі можуть, своєю чергою, збільшити користь фізичних вправ для здоров’я.

Коли ми виходимо на вулицю, легко забути, що там також співають птахи, якщо ми не звертаємо уваги.

“Намагайтеся бути в курсі. І це фактично все, що вам потрібно зробити. І завдяки цьому маленькому кроку ви можете бути на крок ближче до отримання цих корисних ефектів або збільшення часу, який ви проводите на свіжому повітрі”, — сказав Стоббе.

Програми для смартфонів, такі як Merlin Bird ID і BirdNet, розроблені Корнельською лабораторією орнітології, можуть допомогти ідентифікувати птаха, який видає спів, і візуалізувати його спектрограму. Такі програми, як ці або eBird, також допомагають ідентифікувати птаха, якого ви бачите, за його розміром, кольорами та місцем розташування.

Такі інструменти, як BirdCast, створюють живі карти міграцій птахів у вашому регіоні — і показують, скільки активності птахів ви можете втратити.

Ми можемо насолоджуватися нашими пернатими друзями будь-якого рівня інтенсивності. Спостерігати та слухати птахів можна на власному подвір’ї. Ви також можете знайти групу спостереження за птахами та познайомитися з іншими птахівниками у вашому районі.

Ми можемо знайти більше радості, насолоджуючись птахами, яких бачимо, і співами, які чуємо. Одне нещодавнє попереднє дослідження показало, що спостерігачі за птахами, які звертали увагу на радість, яку вони відчували від кожного птаха, повідомили про більшу користь для психічного здоров’я, ніж ті, хто просто рахував птахів, яких бачив.

Обидва дослідження показують, що пташині співи можна використовувати, щоб заспокоїти наш розум у напруженому світі, або в клінічних умовах для лікування пацієнтів із тривогою чи параною.

“Люди можуть використовувати прості, доступні методи лікування або профілактики, просто прослухавши аудіо компакт-диск із речами, що представляють природу. Або, звичайно, також зайти всередину природи і спробувати знайти ці ефекти”, — сказав Стоббе.