Російські військово-повітряні сили (ВПС) зумовлюють дуже обмежений успіх під час війни в Україні. Вони діють неефективно через нездатність послідовно застосовувати бойову авіацію.

Таку думку висловило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Британська розвідка зауважила, що російська авіація не змогла досягти повної переваги в повітрі та діяла обережно. Ворог рідко проникав у тил українців.

Проблеми авіації перетинаються разом з труднощами сухопутних військ окупантів. У Міноборони припустили, що бойова підготовка російських ВПС, швидше за все, була розрахована на те, щоб справити враження на високопосадовців, а не на розвиток ініціативи серед льотних екіпажів.

Водночас РФ має у наявності широкий перелік сучасних та бойових літаків. Утім ВПС достатньою мірою не розвинули інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії.

“Це призвело до того, що на сухопутні війська лягає більша, ніж планувалося, вага зусиль. Також Росії доводиться активніше використовувати сучасні крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються”, – додали у розвідці.