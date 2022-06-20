Таку думку висловило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.
Британська розвідка зауважила, що російська авіація не змогла досягти повної переваги в повітрі та діяла обережно. Ворог рідко проникав у тил українців.
Проблеми авіації перетинаються разом з труднощами сухопутних військ окупантів. У Міноборони припустили, що бойова підготовка російських ВПС, швидше за все, була розрахована на те, щоб справити враження на високопосадовців, а не на розвиток ініціативи серед льотних екіпажів.
Водночас РФ має у наявності широкий перелік сучасних та бойових літаків. Утім ВПС достатньою мірою не розвинули інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії.
“Це призвело до того, що на сухопутні війська лягає більша, ніж планувалося, вага зусиль. Також Росії доводиться активніше використовувати сучасні крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються”, – додали у розвідці.
- Нагадаємо, окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.
- Подальше оформлення Кремлем свого вторгнення в Україну як “спеціальної військової операції”, а не як війни, активно заважає російським збройним силам.
- Серед військових РФ зберігаються значні проблеми з моральним духом. Ймовірно стан особового складу заважає Кремлю досягти оперативних цілей.