Зеленський підписав укази про нагородження посмертно поліціянтів з Черкащини

Звернення президента було опубліковане на його Telegram-каналі.
На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
8 грудня ввечері Володимир Зеленський підписав укази про відзначення їх державними нагородами – посмертно. Президент наголосив, що вони робили все для безпеки українців.
“Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку”, – повідомив він.
Зеленський наголосив, що це є саме тією формою російського терору, якому доведеться ще роками протидіяти. Росіяни свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток – закопаних “фугасів”, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.
Очільник держави наголосив, що серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію має бути зокрема й мінний терор. Він, на переконання Зеленського, є ще жорстокішим і підлішим, ніж ракетний, оскільки від нього не можна захиститися хоча б частково.
- Триває двісті вісімдесят восьма доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби російські загарбники завдали двох ракетних та трьох авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
- За добу російські загарбники обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів.
- В Україні триває 288-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі російських загарбників.