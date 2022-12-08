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Зеленський підписав укази про нагородження посмертно поліціянтів з Черкащини

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що посмертно нагородив державними нагородами поліціянтів з Черкащини, які 7 грудня підірвалися на мінах у Херсонській області.

Четвер, 8 грудня 2022, 22:56
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Звернення президента було опубліковане на його Telegram-каналі.

На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

8 грудня ввечері Володимир Зеленський підписав укази про відзначення їх державними нагородами – посмертно. Президент наголосив, що вони робили все для безпеки українців.

“Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку”, – повідомив він. 

Зеленський наголосив, що це є саме тією формою російського терору, якому доведеться ще роками протидіяти. Росіяни свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток – закопаних “фугасів”, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

Очільник держави наголосив, що серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію має бути зокрема й мінний терор. Він, на переконання Зеленського, є ще жорстокішим і підлішим, ніж ракетний, оскільки від нього не можна захиститися хоча б частково.

Теги: Володимир Зеленський, війна, поліціянти, російсько-українська війна, Херсонська область, Черкащина

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