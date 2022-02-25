Про це пише міжнародне інформагентство Reuters.
“Наші захисники віддають свої життя, щоб трагедія 1986 року не повторилася”, – написав президент України Володимир Зеленський у Twitter до того, як російські війська захопили атомну електростанцію – місце смертельної пожежі та вибуху 1986 року.
Але навіщо комусь непрацююча електростанція, оточена кілометрами радіоактивної землі?
Відповідь – географія: Чорнобиль знаходиться на найкоротшому шляху від Білорусі до Києва, столиці України, і тому проходить по логічній лінії атаки російських військ, які вторгаються в Україну.
Захоплюючи Чорнобиль, західні військові аналітики стверджують, що Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви та перевалки російських військ, до Києва.
“Це був найшвидший шлях від А до Б”, – сказав Джеймс Ектон з дослідницького центру Carnegie Endowment for International Peace.
Джек Кін, колишній начальник штабу армії США, сказав, що Чорнобиль “не має жодного військового значення”, але знаходиться на найкоротшому шляху з Білорусі до Києва, об’єктом російської стратегії “обезголовлення”, щоб скинути український уряд.
Кін назвав маршрут однією з чотирьох маршрутів, якими російські війська вторглися в Україну, включаючи другий вектор з Білорусі, просування на південь в місто Харків та атака на північ від контрольованого Росією Криму до міста Херсон.
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- Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.
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