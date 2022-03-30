Очевидна відсутність у росіян сучасної камуфляжної сітки є свіжим прикладом того, що аналітики називають низкою тактичних помилок з моменту початку вторгнення наприкінці минулого місяця, і лише підтверджує переконання в Сполучених Штатах і Європі, що президент Володимир Путін та його старші військові командири не змогли передбачити сильного опору, з яким зіткнулися їхні війська.

На здивування багатьох західних спостерігачів, російські солдати виявили тенденцію спілкуватися незахищеними радіостанціями і мобільними телефонами, дозволяючи у такий спосіб ворожій розвідці перехоплювати їхні комунікації. Військові планувальники також не змогли розподілити достатню кількість палива та продовольства, що спонукало війська залишати транспортні засоби на місці та, в деяких випадках, здаватися.

Seeing more evidence that Russian forces are camouflaging their vehicles against Ukrainian UAVs or aircraft. https://t.co/ciM7VDGiBV — Rob Lee (@RALee85) March 22, 2022

На думку аналітиків, незрозуміло й те, що російські підрозділи насправді вміють маскувати свою техніку, і є докази, що вони робили це на попередніх військових навчаннях. Ще у 2018 році російські державні ЗМІ рекламували передові прототипи камуфляжу своїх військових, які, за їхніми словами, здатні дублювати навколишнє середовище.

Роб Лі, російський військовий експерт і старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики, сказав, що нерівномірне використання камуфляжу в Україні може вказувати на недостатню підготовку командирів, або свідчить про їхню надмірну впевненість у тому, що ця битва з самого початку буде легкою, і що український уряд швидко впаде.