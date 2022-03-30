Про це інформує американське видання The Washington Post.

Камуфляж, як для особового складу, так і для обладнання, є фундаментальною частиною бойових дій, навіть якщо технологічні досягнення, такі як дрони, супутникові знімки та інфрачервоні приціли, ускладнили переховування на сучасних полях битв. Він працює, спотворюючи форми та зменшуючи теплові сигнатури, фактично обманюючи око, створюючи сумніви та плутанину.

Але для деяких спостерігачів, які уважно відстежували війну в Україні, російські сили, попри свою військову перевагу, продемонстрували просто дивовижний ступінь дилетантства. Про це зокрема свідчать відео, що поширюються в соціальних мережах.