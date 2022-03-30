Про це інформує американське видання The Washington Post.
Камуфляж, як для особового складу, так і для обладнання, є фундаментальною частиною бойових дій, навіть якщо технологічні досягнення, такі як дрони, супутникові знімки та інфрачервоні приціли, ускладнили переховування на сучасних полях битв. Він працює, спотворюючи форми та зменшуючи теплові сигнатури, фактично обманюючи око, створюючи сумніви та плутанину.
Але для деяких спостерігачів, які уважно відстежували війну в Україні, російські сили, попри свою військову перевагу, продемонстрували просто дивовижний ступінь дилетантства. Про це зокрема свідчать відео, що поширюються в соціальних мережах.
На одному з них, знятому російським солдатом, який шукає укриття серед скупчення неробочих бронетранспортерів, уздовж одного з флангів машини видно клапті, схожі на саджанці сосни. Це видовище “пахне відчаєм”, сказав Майк Джейсон, офіцер армії США у відставці, який служив в Іраку та Афганістані.
Військова тактична процедура США, зазначив Джейсон, полягає в тому, щоб укривати цілі транспортні засоби легкою камуфляжною сіткою, коли вони не рухаються, навіть якщо це лише на короткий час. Було помічено, що українські підрозділи використовують комбінацію сіток та листя, щоб приховати форму корпусу бронетехніки. Саджанці сосни, як оцінив Джейсон, “краще, ніж нічого”, але, вочевидь, це свідчення того, що залученому підрозділу бракує базової компетенції для використання камуфляжу, або він просто не має належного обладнання.
Video of Russian troops in combat after their convoy came under Ukrainian attack. pic.twitter.com/RgsqgyIbWa
— Woofers (@NotWoofers) March 27, 2022
Інші зображення, які з’являються з України, показують бронетранспортери з тим, що нагадує сіно, розкидане на їхніх поверхнях. На ще одному відео, опублікованому в соціальних мережах, можна побачити, як російські війська вкривають автомобіль килимами або іншим типом важкої тканини.
Це може бути спробою, припустив Джейсон, зменшити або спотворити теплові сигнатури, які протиброньова зброя, як-от американські ракети Javelin, що постачаються в Україну, використовує для фіксації своїх цілей. Такий спосіб може ускладнити для навідника розрізнення російської військової техніки від цивільної.
За словами Джейсона, сітки та інші тканини можуть допомогти в приховуванні, але в епоху дронів і супутникових знімків їх використання обмежене – такий камуфляж є спробою, в основному, обманювати людські очі.
Очевидна відсутність у росіян сучасної камуфляжної сітки є свіжим прикладом того, що аналітики називають низкою тактичних помилок з моменту початку вторгнення наприкінці минулого місяця, і лише підтверджує переконання в Сполучених Штатах і Європі, що президент Володимир Путін та його старші військові командири не змогли передбачити сильного опору, з яким зіткнулися їхні війська.
На здивування багатьох західних спостерігачів, російські солдати виявили тенденцію спілкуватися незахищеними радіостанціями і мобільними телефонами, дозволяючи у такий спосіб ворожій розвідці перехоплювати їхні комунікації. Військові планувальники також не змогли розподілити достатню кількість палива та продовольства, що спонукало війська залишати транспортні засоби на місці та, в деяких випадках, здаватися.
Seeing more evidence that Russian forces are camouflaging their vehicles against Ukrainian UAVs or aircraft. https://t.co/ciM7VDGiBV
— Rob Lee (@RALee85) March 22, 2022
На думку аналітиків, незрозуміло й те, що російські підрозділи насправді вміють маскувати свою техніку, і є докази, що вони робили це на попередніх військових навчаннях. Ще у 2018 році російські державні ЗМІ рекламували передові прототипи камуфляжу своїх військових, які, за їхніми словами, здатні дублювати навколишнє середовище.
Роб Лі, російський військовий експерт і старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики, сказав, що нерівномірне використання камуфляжу в Україні може вказувати на недостатню підготовку командирів, або свідчить про їхню надмірну впевненість у тому, що ця битва з самого початку буде легкою, і що український уряд швидко впаде.
Стало зрозуміло, сказав Лі, що комерційні та невеликі тактичні безпілотники, надані українцям Туреччиною, дозволяють їм помічати російські підрозділи для артилерійських і авіаударів. Це потенційно спонукає росіян вдаватися до спеціальних рішень, таких як оснащення своїх транспортних засобів гілками дерев, або просто прибрати їх з дороги і сховати серед дерев.
- Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ “просуваються ефективним шляхом”, оскільки США не спостерігають “ознак справжньої серйозності” з боку РФ.