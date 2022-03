На здивування багатьох західних спостерігачів, російські солдати виявили тенденцію спілкуватися незахищеними радіостанціями і мобільними телефонами, дозволяючи у такий спосіб ворожій розвідці перехоплювати їхні комунікації. Військові планувальники також не змогли розподілити достатню кількість палива та продовольства, що спонукало війська залишати транспортні засоби на місці та, в деяких випадках, здаватися.

Seeing more evidence that Russian forces are camouflaging their vehicles against Ukrainian UAVs or aircraft. https://t.co/ciM7VDGiBV

— Rob Lee (@RALee85) March 22, 2022