Поговоримо про основне.

Що сталось? Спікер Палати представників — третя особа в США після президента і віцепрезидента. Вперше в історії Штатів його відправили у відставку. Для цього знадобилось 8 голосів однопартійців Маккарті, до яких приєдналась усі демократи. В результаті — 216 голосів за, 210 проти.

Хто і чому? Відставку ініціював MAGA-республіканець Метт Гейтц. Формально — через те, що Маккарті пішов на співпрацю з демократами, аби уникнути шатдауну. Також Гейтц звинувачував Маккарті у начебто домовленостях з Білим домом про просування підтримки України в Конгресі.

Більше на Facebook Ostap Yarysh