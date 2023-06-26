Джерело: YouTube-канал “Мистецький Арсенал“.

Історик провів лекцію на ґрунті нової книжки, над якою він працює 5 років. Спершу він навів приклади інших робіт:

У книзі “Про тиранію. Двадцять уроків ХХ століття” він осмислював питання відсутності свободи;

“Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка” – розповідала про відмову від свободи;

У роботі “Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним” історик писав про те, якою жахливою є відсутність свободи.

Тімоті Снайдер наголосив, що “свобода – це найвища цінність, адже лише вона робить можливими всі інші цінності”. Він зазначив, що, коли суспільство має свободу, то отримує можливості пізнати чесність, лояльність, патріотизм, універсалізм тощо.

За його словами, думка, що “ніщо не важливе” є шляхом до тиранії та відсутності свободи. На прикладах Росії та Білорусі можна побачити, як їхня пропаганда вчить, що будь-які цінності – це фікція, і вірити у них немає сенсу, оскільки єдина цінність, це, наприклад, Росія.

Він зауважив, що свобода вчить комбінувати можливості чи надає здатність робити вибір між ними. У такому випадку кожен може поєднувати у собі той набір цінностей, який йому близький.

“Демократія – це дуже складно. Демократія – це дуже рідкісне явище. Для того, щоб існувала демократія і, щоб процвітала демократія – люди повинні вірити, що демократія – це правильна система врядування”, – заявив Тімоті Снайдер, додавши, що для цього люди мають усвідомлювати, що вони – вільні та здатні ухвалювати рішення, йти на ризик тощо.

Водночас він вважає помилкою та хибним твердженням, що треба жертвувати свободою заради безпеки. Він навів приклад звільнених територій ЗСУ, коли вони стають більш безпечними разом із тим, що і звільненими. Також історик додав, що для свободи необхідно бачити майбутнє і можливість на нього впливати, а позбавлення утисків є важливою, але недостатньою її умовою.

Те саме Снайдер сказав, що “можливість робити що завгодно – це помилка”. Вільна людина щодня робить вибір і цим вибудовує свій характер. Професор навів приклад, як президент Володимир Зеленський заявляв, що не має вибору залишити Україну 24 лютого, але це було продиктовано його характером.

“Між чесністю і лояльністю доводиться обирати. Це ж стосується і багатьох інших цінностей. Наприклад, патріотизму і універсалізму. Але таке різноманіття і необхідність вибору ведуть до плюралізму”, – підкреслив він.

Тімоті Снайдер наголосив, що війна в Україні важлива для світової демократії, оскільки вона стає прикладом такого вибору і такої віри.