Саме зволоження є запорукою гарного вигляду шкіри обличчя. Втрата вологи може призвести до передчасного старіння епідермісу, тому використання спеціальних засобів для догляду є обов’язковим.

Крем для зволоження обличчя Ів Роше допомагає підтримувати водний баланс шкіри та містить корисні натуральні інгредієнти.

Ознаки того, що шкіра потребує зволоження

Як правило, брак вологи пов’язаний із неправильним доглядом за обличчям. Як результат — відчуття стягнутості, подразнення та передчасна поява зморшок. Агресивні косметичні засоби та інтенсивні процедури очищення сприяють зневодненню шкіри. Крім цього, вплив мають спосіб життя, раціон, нестача води та корисних елементів, спадковість тощо.

Якщо ви щодня використовуєте декоративну косметику, це також є причиною для додаткового зволоження. До речі, саме неякісні декоративні засоби найчастіше призводять до сухості епідермісу. Саме тому наскільки важливо користуватися перевіреною косметичною продукцією. Ще одним фактором впливу є часте перебування під сонячним промінням.

Прикметно, що зволоження потребують усі типи шкіри, навіть жирна. При цьому йдеться не лише про крем для зволоження, але й про пінки для вмивання, маски, засоби очищення тощо.

5 характеристик доброго засобу для зволоження

Яким має бути крем, що справді впорається з проблемою сухості шкіри? Ключовими є такі характеристики:

безпечний склад — засіб має включати натуральні гіпоалергенні інгредієнти;

ефективність — наявність тестувань та досліджень дозволить обрати справді дієвий крем для зволоження;

комплексність — в ідеалі варто шукати одразу лінійку певного бренду, щоби реалізувати всі етапи догляду за епідермісом, від очищення до захисту;

релевантність — слідкуйте за тим, аби засіб був актуальним у вашій ситуації: мають бути враховані вік, сезон, тип шкіри та інші фактори;

наявність спеціальних маркерів — добре, якщо засіб продається з позначками про некомедогенність, відмову від тестування на тваринах та схвалення дерматологами.

Важливо обговорити з косметологом, яка доглядова косметика підійде саме вам. Як правило, засіб для зволоження може мати додаткові переваги, як-от SPF (фактор захисту від ультрафіолетового випромінювання) або боротьба з почервоніннями.