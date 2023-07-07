Вихід Айфон 15 заплановано на осінь 2023 року. Фахівці інтернет-магазину Stylus розповідають, чому iPhone 15 буде коштувати вище, ніж 14 iPhone.

Особливості ціноутворення

Вартість новинки буде більшою, ніж моделей попередньої серії. Це пов’язано з тим, що Айфон 15 матиме більш потужні параметри та покращене оснащення. Оскільки компанія Apple невпинно працює над удосконаленням своїх продуктів, витрати на виробництво та дослідження зростають. Також останніми роками фіксується зростання цін на компоненти для смартфонів. На думку аналітиків, ціна на новинку буде на 15% вищою у базовій конфігурації, а моделі лінійки Pro коштуватимуть вище на 20% порівняно з Айфон 14.

Ще одна причина, по якій Apple піднімають ціни на свої продукти – попит, що стрімко підвищується. Зараз Apple – один із найпопулярніших виробників смартфонів. Навіть підвищення ціни не відлякає надміру великої кількості покупців. Тим більше, що на тлі інших виробників Apple завжди має тримати ціну вищою.

Зазначимо, що стратегія підвищення цін на продукцію Apple не є новим кроком для компанії. Раніше ціни на техніку Епл підвищувалися неодноразово, проте це не спровокувало спад популярності товарів. Досі планшети, ноутбуки та смартфони Apple займають передові позиції на ринку.

Що ще провокує зростання цін

Окрім маркетингових стратегій, аналітики вважають, що подорожчання Айфонів спровоковане збільшеною вартістю компонентів для процесорів та камер. Нові процесори А17 будуть розроблені за 3-нанометровим техпроцесом. Виготовлення пластин для техпроцесу 3 нм відрізняється підвищеною вартістю. За даними інсайдерів, кожна пластина із кремнію для такого чіпа коштує 20 тисяч доларів. Усього для Apple планують виробляти 90-100 тисяч таких пластин на місяць, з яких більша частина буде призначена саме для створення чіпів А17. Найімовірніше, новий чіп отримають старші моделі: iPhone Pro та Max Pro.

Раніше ходили чутки, що Епл почнуть виготовляти камери для своїх смартфонів самостійно. Цей процес може здешевити пристрої, але через деякий час. Налагодження процесу, витрати на виробництво мають окупитись. А це зазвичай займає не один рік.

Можна зробити висновок, що в будь-якому випадку iPhone 15 буде коштувати на старті продажів вище, ніж iPhone 14. Можливо, базова лінійка може мати помірно завищену вартість, внаслідок установки старого, але поліпшеного процесора і двох стандартних камер. А ось смартфони професійної серії, найімовірніше, будуть відмінно дорожчими внаслідок нових камер і нового чіпа. Висока якість виправдовуватиме ціну. Айфони – це смартфони, які служитимуть багато років і працюватимуть безвідмовно. Навіть на старі моделі приходять регулярні оновлення прошивки та системи безпеки. Відмінна оптимізація платформи передбачає самостійне очищення кешу та видалення файлового сміття, що забезпечує комфортне використання смартфона. Реалізовано якісну синхронізацію з пристроями сімейства Apple.

Ціни на iPhone 15

До презентації, яка намічена на вересень 2023 року, неможливо передбачити точну вартість та характеристики Айфон 15. Згідно з інсайдерськими даними, ціна може бути такою:

iPhone 15 – від $899;

iPhone 15 Plus – з діагоналлю 6,7 дюйма від $999;

iPhone 15 Pro – від $1099;

iPhone 15 Pro Max – $1199 у стандартному кольорі.

До виходу новинки можна оформити попереднє замовлення на сайті Stylus.ua на iPhone 15, а також вибрати iPhone 14 в різних відтінках та конфігураціях.