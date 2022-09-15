Незалежний журналіст, політичний оглядач і коментатор із Праги Вільям Наттрасс вважає, що позиція Угорщини, яку сприймають як проросійську, була неминучою. Він вважає, що нинішні висловлювання стали результатом історичних і останніх політичних чинників. Багато з них були сформовані прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомили в колонці Politico.

На думку журналіста, позицію Угорщини не можна назвати проросійською, але вона й не проукраїнська. Фактори такої поведінки обумовлені новітньою історією країни.

Поки країни ЄС надсилають до України зброю та намагаються позбутися залежності від енергоносіїв РФ — Угорщина йде іншим шляхом. Віктор Орбан відмовив у військовій підтримці Україні, уклав нову газову угоду з Кремлем та відвідав похорони Михайла Горбачова. Зокрема він заявляв, що той допоміг Центральній Європі “позбутися комунізму мирним шляхом, без втрати життя чи крові”. Це відрізняє країну від інших членів ЄС.

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Вільям Наттрасс зазначив, що угорське населення ставиться до РФ та росіян “далеко не дружнє”. Країна пам’ятає, як радянські війська придушили угорське повстання 1956 року, як і інші країни репресивну діяльність СРСР. Орбан був “палким антикомуністичним борцем” в останні роки Східного блоку.

Наприклад, у Словаччині, Сербії та Чехії націоналістичні рухи часто поділяють почуття ідеологічної спорідненості з Росією. Вони його пояснюють тим, що підозріло ставляться до Заходу та прозахідної політики України. Проте серед угорців “проросійські суспільні течії також, мабуть, набагато слабші”. Але угорці не слов’яни — і не плекають позитивного ставлення до росіян загалом, тому “такі інтерпретації війни не мають такого впливу в Угорщині”.

З чим пов’язана сьогоднішня політика Угорщини

Журналіст зазначив, що угорці мають “вкрай негативне ставлення до України”, бо вони вважають, що політика нашої держави “кривдить угорців сьогодні”. На іншому боці РФ, яка завдавала шкоди Угорщині, але в різні часи в минулому.

Останні роки Будапешт та Київ мали розбіжності, особливо, коли були введені обмеження щодо національних меншин. Вони мали на меті боротися з проросійським впливом всередині країни. Утім угорці вважають, що громади меншин на Закарпатті зіткнулися з ворожістю через таку політику. Терени приєдналися до країни після Першої світової війни. Нині Орбана звинувачують у розпалюванні образи.

“У 2018 році напруженість спалахнула через відео, на якому, очевидно, видно, як дипломати незаконно видають угорські паспорти людям на Закарпатті. Пізніше, у 2019 році, Угорщину звинуватили в спробі вплинути на результати виборів у регіоні та заблокували через суперечку переговори про членство України в НАТО”, — йдеться в тексті.

Автор зазначив, що “простий факт, що багато угорців негативно ставляться як до росіян, так і до українців” у контексті російського вторгнення до України. Події на Донбасі та Косово знову підняли питання націоналістичних наративів щодо втрачених територій і народів.

Різні погляди вплинули на політику щодо військової допомоги та санкцій. Зокрема свою роль відіграли інші історичні, економічні та культурні фактори.

Угорщина ледь уникла участі у війнах на Балканах. На початку 1990-х років стало відомо, що хорватам постачали десятки тисяч автоматів Калашникова з дозволу Будапешта.

Енергетичне питання: чому Угорщина проти них

Віктор Орбан побудував економічну модель на геополітичній амбівалентності. Країна сперлася на “транзитну економіку”, яка дозволяє країні розвиватися за умови залучення інвестицій та можливості як зі Сходу, так і з Заходу. Тут полягає причина того, чому країна виступає проти енергетичних санкцій.

Журналіст назвав парадоксальним, що німецько-російська енергетична співпраця вважається фундаментальною для національної безпеки Угорщини. Віктор Орбан заявляв, що це співробітництво єдиний шлях “зупинити Східну Європу від “залежності від американців” щодо енергетичного та військового захисту”.

Вільям Наттрасс назвав такі застереження щодо американського енергетичного домінування дивними, покладатися на Росію “Угорщина, Німеччина та інші не соромилися”.

Культурні передумови

Водночас угорський прем’єр висміював політику Москви, коли казав, що “росіяни кажуть старою мовою”. Орбан додав, що коли заявляють з Кремля “ми наче чуємо звуки минулого”. У цьому вбачається культурний розрив Москви та Будапешта.

Віктор Орбан серед угорців веде політику, що західний прогресивізм небезпечний. Не дивно, що традиційні культурні цінності РФ більш привабливі. За словами Аттіла Демко, керівника Центру геополітики Колегіуму Матіаша Корвіна в Будапешті, багато угорців “потрапляють у пастку, відчуваючи, що “якщо Захід “поганий”, в тому, що робить Росія, має бути якась “правда”. На таку поведінку вплинули “12 років тиску з боку ЄС і Заходу”.

Якщо виборці чинного прем’єр-міністра Угорщини вважають, що їхні ймовірні західні союзники демонізували їх останніми роками, то вони можуть запитати: “Чому ми повинні підтримувати програму санкцій?”.

Позиція Угорщини не базується на популярних проросійських суспільних течіях, коли йдеться про російсько-українську війну. Факторами стали історичні та недавні політичні чинники, на які здебільшого вплинув Орбан.

Журналіст добігає думки, що Угорщина не проросійська, але вторгнення президента Володимира Путіна також не зробило її проукраїнською.