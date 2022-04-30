Про це він написав у своїй колонці для americanpurpose.com.

Фукуяма нагадав, що ще 10 березня опублікував статтю “Підготовка до поразки”, у якій стверджував про програш Росії. Ця стаття привернула чимало уваги і багато людей називали автора “дуже оптимістичним”.

Проте, більшість передбачень тієї статті збулись. Зокрема російським окупантам не вдалось захопити Київ, а на початку квітня вони були вимушені вийти з північних областей України.

Опісля Кремль скоротив свої стратегічні цілі в Україні і війна перейшла до нової фази – протистояння на сході та півдні. Москва намагається захопити всю Донеччину та Луганщину і взяти під контроль зруйнований Маріуполь, який попри тривалу облогу все ще захищають українські воїни.

У Росії подумали, що на відкритіший місцевості південного сходу України їм буде легше впоратись, аніж у Києві. Тому вони призначили одного командувача та зосередили сили на одному фронті замість чотирьох.

Тепер більшість експертів вважаються, що Україна та Росія рухаються до затяжного глухого кута, який вдасть вирішити лише шляхом перемовин.

Проте Фукуяма дотримується протилежної думки. Він наголосив, що Україна виб’є росіян з зайнятих ними українських територій і на це є декілька причин. Перша з них – США та їх союзники по НАТО, які допомагають Україні озброєнням.

“Хоча ми не знаємо, якими були українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, позбавляючи Москву переваги 3−1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу”, – написав Фукуяма.

Він також долав, що вкрай низьким буде і бойовий дух росіян. Підрозділи, які вивели з півночі України, кинуть на Донбас навіть не дозволивши їм відновити сили та перегрупуватись. Армія РФ вже зазнала величезних втрат як у живій силі, так і у техніці.

В українців мотивація перемогти значно зросла після того, як вони дізнались про звірства росіян на тимчасово окупованих територіях.

Невідомо, чи здатні росіяни швидко пристосовуватись до нових обставин. Зокрема російські армійці так і не навчились координувати велику військову операцію і продовжують покладатись на вогневу міць, щоб просувати вперед.

Водночас українські воїни вміють добре командувати та зберігати стратегічний контроль над своїми силами.

У РФ же не має живої сили чи резервних військ, які можна було мобілізувати. Армія Росії на Донбасі повільно виснажується.

“Що мене турбує, то це те, що деякі з моїх консервативних колег перейшли від нападок на адміністрацію Байдена за те, що вона недостатньо зробила для підтримки України до війни, до тверджень про те, що ми робимо занадто багато. Згідно з цією лінією, український успіх на сході приведе Путіна до ескалації за допомогою хімічної чи біологічної зброї або навіть застосування ядерного арсеналу. У цьому вони згодні з лівими пацифістами, які від самого початку використали аргумент Третьої світової війни, щоб застерегти від серйозної підтримки Україні”, – написав філософ.

Проте Фукуяма вважає, що застосування Росією зброї масового знищення є малоймовірним. Він наголосив, що хімічна чи ядерна зброя точно не врятує РФ. Більш того, застосування такої зброї може змусити НАТО приєднатись до війни.

Він вважає, що НАТО точно не буде відповідати росіянам застосуванням зброї масового знищення, проте є чимало варіантів, як Альянс може приєднатись до війни зі звичайним озброєнням. Зокрема, НАТО може встановити безпольотну зону або ж завдати ударів по базах Росії, де виготовляють зброю масового знищення.

“Якщо росіяни серйозно програють українцям, подумайте, що станеться, якщо о війни втрутяться ще й країни НАТО”, – наголосив Фукуяма.

Він додав, що Європа поки що не відчула політичних наслідків поразки Росії. Зокрема на нещодавніх виборах у Сербії та Угорщині перемогли проросійські кандидати.

У Франції вдалось вирвати перемогу Емманюелю Макрону, проте кількість тих, хто голосував за його суперницю Марін Ле Пен зросла у порівнянні з минулими президентськими виборами.

“Проте війну в Україні ще не завершено. Якщо найближчими тижнями вона закінчиться вигнанням Росії з територій, які вона окупувала після 24 лютого, Путін зруйнує свою нову блискучу армію без будь-якої територіальної вигоди і приведе свою країну до ізоляції на рівні Північної Кореї. Невдача на цьому рівні зрештою матиме наслідки як для самої Росії, так і для всіх популістів, що вишикувалися за ним”, – додав філософ.

Водночас Фукуяма зауважив, що боротьба України не закінчиться поразкою Росії. Адже потрібно зняти блокаду чорноморських портів України, щоб мати життєздатне економічне майбутнє. Допомогти з цим Україні повинне НАТО, що стане початком масштабних зусиль відновлення країни.

Ще однією перемогою України буде боротьба з олігархами, написав Фукуяма. За його словами, до 24 лютого панування олігархів було найбільшою слабкістю України в економіці та політиці.

“З’явиться чудова нагода зміцнити українську національну ідентичність навколо нового набору символів і балансів сил, а також подолати корумповану спадщину країни, яка існувала до 24 лютого 2022 року”, – написав Френсіс Фукуяма.