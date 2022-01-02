Проаналізувала це явище головна редакторка видання “Детектор Медіа” Наталія Лигачова.
Наталія Лигачова стверджує, що саме в цю Новорічну ніч в етерах телеканалів найяскравіше проявляються взаємини влади та власників великих телеканалів. Інші чинники, типу інтересів громадянського суспільства та влади виносяться поза контекстом.
І саме в цю ніч найкраще видно ставлення власників медіахолдингів (олігархів) до держави, влади та мовного закону.
У цю новорічну ніч майже весь етер був російськомовним, за винятком реклами та реплік ведучих (хоч на “Інтері” навіть ведучі були російськомовними).
Попередні роки не були також повністю україномовними, хоч у 2014 році зникли російські “блакитні вогники” і “Аншлаг”, лише у 2016-2017 роках почалося масове вторгнення української мови в новорічний етер.
Опісля знову почався відкат, а російська мова знову почала домінувати.
“Я особисто пояснюю це тим, що тодішньому президенту Петру Порошенку вже треба було завоювати прихильність олігархів, й ті знову могли собі дозволити повернутися до старих, випробуваних рецептів полювання за рейтингами. Ну, а продовження тенденції за президента – вихідця з “Кварталу-95” та “Сватів” було прогнозованим: “какая разница?”, – наголошує головна редакторка “Детектор Медіа”.
Однак, цього року русифікація була особливо явною. Зокрема, на етерах були російські виконавці або ті, що живуть у Росії (наприклад, співачка Світлана Лобода). І це виглядає загрозливо на тлі наростання військової агресії та розповідей Путіна про те, що українці та росіяни – “один народ”.
“А наші телеканали де-факто йому в цьому радісно починають підтакувати?! Причому не лише суцільним використанням російської мови, а й радянських пісень, радянських традицій”, – констатує Лигачова.
Особливої пікантності, на думку головної редакторки “Детектор Медіа” тут надає той факт, що Зеленський у своїй новорічній промові хизувався “ми налякали олігархів”.
“Так налякали, що вони гуртом продовжили просувати у своїх ефірах “русский мир”?! А чи, може — й це найгірший варіант — ТАКИЙ новорічний ефір і був саме подарунком президенту від “наляканих олігархів”?”, – запитує Лигачова.
Вона також нагадала, що пропагандистський і російськомовний телеканал “Дом” зараз хочуть зробили національним. Яким чином це буде здійснено – чи в обхід закону про мову, чи шляхом його зміни, поки невідомо.
- Нагадаємо, у Верховній Раді планують змінити статус каналу “Дом” на всеукраїнський російськомовний.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.