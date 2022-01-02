На 31-му році незалежності в етері українських телеканалів на Новий рік все ще переважає російськомовний контент, але цьогоріч його було особливо багато.

Проаналізувала це явище головна редакторка видання “Детектор Медіа” Наталія Лигачова.

Наталія Лигачова стверджує, що саме в цю Новорічну ніч в етерах телеканалів найяскравіше проявляються взаємини влади та власників великих телеканалів. Інші чинники, типу інтересів громадянського суспільства та влади виносяться поза контекстом.

І саме в цю ніч найкраще видно ставлення власників медіахолдингів (олігархів) до держави, влади та мовного закону.

У цю новорічну ніч майже весь етер був російськомовним, за винятком реклами та реплік ведучих (хоч на “Інтері” навіть ведучі були російськомовними).

Попередні роки не були також повністю україномовними, хоч у 2014 році зникли російські “блакитні вогники” і “Аншлаг”, лише у 2016-2017 роках почалося масове вторгнення української мови в новорічний етер.

Опісля знову почався відкат, а російська мова знову почала домінувати.

“Я особисто пояснюю це тим, що тодішньому президенту Петру Порошенку вже треба було завоювати прихильність олігархів, й ті знову могли собі дозволити повернутися до старих, випробуваних рецептів полювання за рейтингами. Ну, а продовження тенденції за президента – вихідця з “Кварталу-95” та “Сватів” було прогнозованим: “какая разница?”, – наголошує головна редакторка “Детектор Медіа”.

Однак, цього року русифікація була особливо явною. Зокрема, на етерах були російські виконавці або ті, що живуть у Росії (наприклад, співачка Світлана Лобода). І це виглядає загрозливо на тлі наростання військової агресії та розповідей Путіна про те, що українці та росіяни – “один народ”.

“А наші телеканали де-факто йому в цьому радісно починають підтакувати?! Причому не лише суцільним використанням російської мови, а й радянських пісень, радянських традицій”, – констатує Лигачова.

Особливої пікантності, на думку головної редакторки “Детектор Медіа” тут надає той факт, що Зеленський у своїй новорічній промові хизувався “ми налякали олігархів”.

“Так налякали, що вони гуртом продовжили просувати у своїх ефірах “русский мир”?! А чи, може — й це найгірший варіант — ТАКИЙ новорічний ефір і був саме подарунком президенту від “наляканих олігархів”?”, – запитує Лигачова.

Вона також нагадала, що пропагандистський і російськомовний телеканал “Дом” зараз хочуть зробили національним. Яким чином це буде здійснено – чи в обхід закону про мову, чи шляхом його зміни, поки невідомо.