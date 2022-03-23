Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Як зазначає ГУР, висловлювання Мізінцева є своєрідним поясненням, чому Росія посилає своїх солдатів на вірну смерть у війні з Україною. Вони не поважають цих “виродків”, “мразєй”, “рож вонючіх” і “гадьонишів”, використовуючи людське життя, як ресурс.
“Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців — отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!”, — йдеться у повідомленні ГУР.
«Чому в нього ще фізіономія не спотворена, чому вухо не відрізане, чому не кульгає цей виродок» — російський генерал-полковник про свого підлеглого // 6 фото
Мізінцев – уродженець Вологодської області. Зараз йому 59 років. Він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі. Відомо, що під час операції в Сирії він був керівником міжвідомчого координаційного штабу РФ щодо повернення біженців на територію Сирійської Арабської Республіки.
- Нагадаємо, що у Маріуполі окупаційні війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема українських.
- Також у соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Водночас бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Зокрема ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.