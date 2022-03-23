Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео, на якому генерал-полковник РФ, відповідальний за знищення Маріуполя Михайло Мізінцев словесно принижує свого підлеглого протягом кількох хвилин. Варто зазначити, що Мізінцев також очолював війсткові дії росіян у Сирії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає ГУР, висловлювання Мізінцева є своєрідним поясненням, чому Росія посилає своїх солдатів на вірну смерть у війні з Україною. Вони не поважають цих “виродків”, “мразєй”, “рож вонючіх” і “гадьонишів”, використовуючи людське життя, як ресурс.

“Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців — отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!”, — йдеться у повідомленні ГУР.











«Чому в нього ще фізіономія не спотворена, чому вухо не відрізане, чому не кульгає цей виродок» — російський генерал-полковник про свого підлеглого // 6 фото

Мізінцев – уродженець Вологодської області. Зараз йому 59 років. Він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі. Відомо, що під час операції в Сирії він був керівником міжвідомчого координаційного штабу РФ щодо повернення біженців на територію Сирійської Арабської Республіки.