Якщо ви ще не стали щасливим володарем робота-пилососа, варто якомога швидше заповнити цю прогалину і придбати собі електронного помічника. Адже цей пристрій по-справжньому унікальний і здатний перетворити щоденну рутинну прибирання в приємне проведення часу.

Як підібрати потрібну модель?

Перед покупкою потрібно правильно вибрати робот-пилосос, який підходить саме вам. Відштовхуйтеся від таких критеріїв, як:

рекомендована площа збирання – найчастіше залежить від часу автономної роботи акумулятора; чим вона більша, тим більше квадратних метрів може очистити ваш пристрій;

габарити і форма – чим менше пилосос, тим в більш дрібні кути може проникати; переваги також слід віддавати прямокутним або трикутним виробам;

тип встановлених щіток – добре, якщо модель оснащена турбощіткою, вона якісніше впорається із забрудненнями як на гладких, так і на ворсистих поверхнях;

система навігації – чим більше різноманітних датчиків знаходиться на пилососі, тим ефективніше він обходить перешкоди, тим самим підвищуючи якість прибирання;

можливість вологого прибирання – зручна функція, яка позбавить вас не тільки від необхідності пилососити, але і від необхідності регулярно мити підлогу.

Багато сучасних моделей мають ряд додаткових зручних функцій, таких як самоочищення, зонування, швидка зарядка і багато іншого. Уважно вивчайте характеристики і відштовхуйтеся від того, що вам дійсно необхідно.

Переваги роботів-пилососів

Все ще сумніваєтеся? Ловіть список переваг:

ви назавжди позбавитеся від необхідності пилососити;

пилу стане значно менше, причому не тільки на підлозі;

прибирання відбуватиметься без вашої участі, вам лише потрібно періодично вичищати мішок і очищати фільтри.

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