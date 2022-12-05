Коли батькам доводиться обирати одноразові засоби гігієни для догляду за новонародженим малюком, вони дивуються тому, наскільки великий асортимент.

Якщо ви шукаєте гарні та безпечні вироби за доступною ціною, рекомендуємо купити підгузки Хаггіс. Вони відрізняються гарними поглинальними якостями, не викликають алергічні реакції, виконані з м’яких та приємних на дотик матеріалів.

Особливості різних серій підгузків Huggies

В інтернет-магазині Babyshop можна придбати Huggies різних серій. Кожна лінійка має свої особливості та переваги.

Huggies Classic

Гарний варіант для прогулянок, ігор та сну. Підгузки виконані в класичному дизайні, мають еластичні боковинки та багаторазові липучки-застібки. Особливість серії — внутрішній шар Babysoft, що швидко поглинає вологу, залишаючи шкіру малюка в сухості та комфорті.

Huggies Elite Soft

Це преміальна лінійка підгузків, в яких шар, що контактує зі шкірою дитини, виконано у вигляді м’якеньких подушечок. Такі засоби гігієни підходять недоношеним малюкам та діткам з чутливою шкірою. Поверхня підгузка виконана зі 100% целюлози, внутрішній шар Soft Absorb миттєво поглинає вологу та рівномірно розподіляє всередині.

Huggies Little Snugglers

Спеціальна лінійка підгузків для малюків, які народилися з вагою меншою за 3 кг. Внутрішній шар Gentleabsorb виконаний у вигляді подушечок, що зменшує контакт шкіри з виділеннями. На задній поверхні підгузка є кишенька, що запобігає протіканню на спинку.

Huggies Natural

Це серія ультрам’яких підгузків, що виконані з гіпоалергенних матеріалів, які добре пропускають повітря та запобігають появі попрілостей. Товщина засобів гігієни не перевищує 5 мм.

Huggies Pants

Лінійка виконана з урахуванням анатомічних особливостей будови тіла малюків. Абсорбувальний шар у моделях для дівчаток зосереджений посередині, у підгузках для хлопчиків — спереду.

Huggies DryNites

Серія підгузків-трусиків призначена для дітей віком від 4 років, які страждають на нетримання сечі вночі. Такі засоби гігієни на вигляд схожі на звичайні трусики, надягаються так само. Можна обрати варіанти для дівчаток та хлопчиків

Huggies Little Swimmers

Підгузки розроблені спеціально для малюків, що відвідують уроки плавання у басейні. Також їх можна використовувати під час купання у відкритих водоймах. Завдяки унікальному шарові, що швидко поглинає вологу, підгузки надійно захищають малюків від несподіванок під час плавання.

Після того як оберете серію, зверніть увагу на розмір. На кожні пачці гігієнічних засобів зазначено номер, який відповідає певному діапазону ваги. Якщо маса вашої дитини ближче до верхньої межі діапазону обраного розміру, краще обрати наступний.