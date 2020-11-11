Сьогодні найпопулярнішим страховим продуктом в Україні є поліс ОСАГО - автоцивілка. Без нього виїзд на дорогу просто заборонений. Він дає можливість водієві уникнути фінансової відповідальності, якщо той став винен у аварії. В такому випадку збитки потерпілій стороні буде компенсувати страхова компанія.

Як можна придбати автоцивілку

На сьогодні для автолюбителів доступні два варіанти оформлення страховки. Перший – традиційний, під час якого потрібно буде відвідати офіс, заповнити там всі документи і оплатити. Другий спосіб оформлення страховки – ОСАГО онлайн – є більш простим і одночасно надійним. Це висновок страхового договору на сайті обраної компанії. Останній варіант вже випробували на собі багато водіїв і переконалися в його зручності. Головне – бланковий і електронний документи мають однакову юридичну силу, що підтверджує постанова КМУ 3631, яка вийшла в 2017 році.

Як купити страховий поліс онлайн

Перше, з чим зазвичай стикається власник авто, – вибір страхової компанії. До цього потрібно підійти серйозно, щоб не потрапити на інтернет-шахраїв. Свідченням надійності організації є наявність на офіційному сайті:

ліцензії;

документів про фінансову звітність;

онлайн-калькулятора розрахунку вартості страховки;

реальних відгуків клієнтів.

Бажано ще перевірити на сайті МТСБУ, чи входить компанія в число тих, хто має право надавати страхові послуги.

Після того як вибір зроблений, розраховують вартість поліса. Вона залежить від місця реєстрації, типу автомобіля, терміну дії договору.

Наступний етап – оформлення на сайті, де достатньо заповнити форму з інформацією про водія та машину. В спеціальні клітинки вносять прізвище, ім’я, по батькові, адресу, контактний номер, дані про реєстрацію авто, його технічні параметри. Перед відправкою радять все уважно перевірити, тому що через помилки документ буде вважатися недійсним.

Після оплати у відповідь на електронну пошту буде висланий поліс в pdf-файлі. При бажанні його можна роздрукувати або завантажити в телефон чи планшет.

Як діяти, якщо став учасником ДТП

Якщо на дорозі все-таки трапилася аварія, перш за все потрібно зв’язатися з контакт-центром своєї страхової компанії по телефону, вказаному в полісі. Оператор уточнить унікальний номер документа, звірить його в загальній базі і проінструктує, що робити далі.

Допомога в критичних ситуаціях допомагає людині знайти спокій і оформити все правильно, щоб згодом не виникло проблем зі страховими виплатами. Великі СК, наприклад VUSO, з 2016 року беруть участь в проєкті прямого врегулювання ОСАЦВ. Це означає, що потерпілий учасник ДТП отримує компенсацію у свого страховика, а не в фірмі, яка уклала договір з винуватцем аварії. Так що з’явилася реальна можливість отримати гроші на ремонт авто в 6 разів швидше.

Переваги електронних страхових договорів

Електронна форма поліса продемонструвала безліч переваг в порівнянні з паперовим варіантом. Серед них називають такі:

економія часу і грошей. Деякі фірми, наприклад VUSO, пропонують своїм клієнтам 10-відсоткову знижку на оформлення поліса в електронному форматі. Ще в цій організації пропонують дисконт за безаварійне водіння (1 % за кожен рік їзди без ДТП, але не більше 10 %);

можливість порівняти пропозиції різних страхових компаній і вибрати краще;

доступність документу в різних формах – роздрукованому або електронному;

можливість придбати страховий продукт в надійній організації, навіть якщо в населеному пункті немає її офісу.

Все це дає підстави стверджувати, що електронний страховий поліс – нове прогресивне слово в системі страхування.