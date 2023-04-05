Часте хропіння може виникати дискомфорт чи сигналізувати про серйозні захворювання. Дослідники сну та фахівці з медицини розповіли, коли слід звертатися до лікаря зі скаргами на хропіння та чим це може загрожувати.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що обструктивне апное сну є серйозним розладом, при якому люди припиняють дихати протягом 10 секунд або більше за раз. Водночас хропіння може бути його ключовою ознакою, проте часами всі ми хропемо.

“Хропіння може бути нормальним явищем. Коли хропіння гучне, хрипке або воно переривається паузами в диханні, ми починаємо хвилюватися”, — сказала фахівчиня зі сну Ребека Роббінс, викладачка відділу медицини сну Гарвардської медичної школи.

Як пише CNN, за підрахунками, щонайменше 25 мільйонів дорослих американців і 936 мільйонів дорослих у віці від 30 до 69 років у всьому світі можуть страждати від обструктивного апное сну.

Цей стан називається “обструктивним” апное сну, тому що на відміну від центрального апное сну, коли мозок час від часу пропускає команди тіла дихати, обструктивне апное сну виникає внаслідок заткнення дихальних шляхів слабкими, важкими або розслабленими м’якими тканинами.

“Ви докладаєте зусиль животом і грудьми, щоби вдихнути та вивести повітря, але через перешкоду у верхніх дихальних шляхах ви не можете. Часто ви не знаєте про цю боротьбу”, — сказав фахівець зі сну доктор Радж Дасгупта, доцент кафедри клінічної медицини Школи медицини Кека при Університеті Південної Каліфорнії.

За даними Американської академії медицини сну, якщо не лікувати обструктивне апное сну, ви піддаєтеся високому ризику гіпертонії, хвороб серця, діабету 2 типу або депресії та навіть ранньої смерті.

Як визначити, що хропіння стало небезпечним для здоров’я?

Хропіння є ключовим показником, тому не варто думати, що воно очолює перелік потенційних попереджувальних ознак.

“Ми говоримо про гучне, неприємне хропіння, таке, яке заглушає розмови або чутно через зачинені двері. Деякі з дуже описових партнерів моїх пацієнтів з обструктивним апное сну описують хропіння своїх партнерів як слухання “помираючого ведмедя” або сцени з “Парку Юрського періоду”, — сказав Дасгупта.

За словами Роббінс, справжня втома протягом дня є основним показником поганого сну. У поєднанні з хропінням це може бути ознакою апное.

Багато людей — якщо не більшість — навіть не підозрюють, що вони хропуть вночі. Вони також не знають, що припиняють дихати вночі, якщо тільки затикання не настільки серйозна, що вони прокидаються, задихаючись.

“Апное означає відсутність потоку повітря — повітря не надходить і повітря не виходить. Ти не дихаєш. Апное, яке спостерігається, справді є тривожним сигналом”, — сказав Дасгупта.

Партнери та партнерки часто є ключем для виявлення обструктивного апное сну.

“Спостерігати, як ваш партнер перестає дихати, хропе, кашляє або хапає повітря, — це ознаки того, що хропіння може бути ненормальним, і тоді це те, що заслуговує на увагу спеціаліста зі сну”, — сказала Роббінс.