Про це повідомило видання “Голос Америки“.
За словами аналітика, вони не мають справжнього бойового досвіду. Крім того, в особового складу – низька готовність.
Збройні сили Білорусі потрібні для того, щоб самопроголошений президент Олександр Лукашенко мав можливість захистити свій режим. У країни є лише шість бригад. У теорії, кожна з них може сформувати дві батальйонні тактичні групи.
“Отже, маємо 12 батальйонних тактичних груп. Традиційні українські бригади, які стоять на обороні навколо Києва, з ними швидко впоралися б”, – сказав аналітик.
Джордж Баррос додав, що для внутрішньої політики Лукашенка було б дуже погано, якби ці підрозділи безглуздо знищили в бою. Через це можливість нападу білорусів нині він оцінює як “дуже малоймовірну”.
На його думку, російських сил, які розгорнули у Білорусі, теж недостатньо для наступу на захід України чи на Київ. Тому загрозу нападу на Чернігівську та Сумську область в Інституті також не бачать. Постійні ж обстріли цих регіонів пов’язані з тим, що РФ не хоче надати ЗСУ можливість передислокуватися на важливіші та гарячіші місця на сході. Тому метою цих атак не є досягнення будь-яких територіальних чи політичних цілей.
- Нагадаємо, поблизу українського кордону Білорусь встановила дерев’яні муляжі танків. У такий спосіб країна демонструє свою присутність.
- Білоруський уряд затримує оплату за російський газ. Кремль штучно підвищує курс рубля, тому ціна для Мінська виходить занадто дорогою.