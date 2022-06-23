На нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним. Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність.

Про це повідомило видання “Голос Америки“.

За словами аналітика, вони не мають справжнього бойового досвіду. Крім того, в особового складу – низька готовність.

Збройні сили Білорусі потрібні для того, щоб самопроголошений президент Олександр Лукашенко мав можливість захистити свій режим. У країни є лише шість бригад. У теорії, кожна з них може сформувати дві батальйонні тактичні групи.

“Отже, маємо 12 батальйонних тактичних груп. Традиційні українські бригади, які стоять на обороні навколо Києва, з ними швидко впоралися б”, – сказав аналітик.

Джордж Баррос додав, що для внутрішньої політики Лукашенка було б дуже погано, якби ці підрозділи безглуздо знищили в бою. Через це можливість нападу білорусів нині він оцінює як “дуже малоймовірну”.

На його думку, російських сил, які розгорнули у Білорусі, теж недостатньо для наступу на захід України чи на Київ. Тому загрозу нападу на Чернігівську та Сумську область в Інституті також не бачать. Постійні ж обстріли цих регіонів пов’язані з тим, що РФ не хоче надати ЗСУ можливість передислокуватися на важливіші та гарячіші місця на сході. Тому метою цих атак не є досягнення будь-яких територіальних чи політичних цілей.