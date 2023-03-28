Пробіотичні домішки перетворилися на багатомільярдну індустрію, яку підтримують твердження про те, що бактерії зможуть зміцнити здоров’я різними способами. Однак здоровим людям пробіотичні добавки приносять мало користі, і потенційно можуть завдати шкоду.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з дослідженнями, вживання пробіотичних домішок для “загального здоров’я” або протидії ефектам антибіотиків може змінити склад мікробіому та зменшити рівень різноманітності мікроорганізмів у кишківнику, що пов’язано з низкою проблем зі здоров’ям.

Пробіотичні домішки випускають у формі капсул, гумок, порошків та пігулок, що містять живі мікроорганізми, що, як вважається зміцнюють здоров’я кишківника.

Існує підгрупа людей, які можуть отримати користь від їх приймання, включаючи людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Дослідження показали, що пробіотичні добавки можуть зменшити симптоми синдрому подразненого кишківника та запального захворювання кишківника. Також можуть запобігти діареї мандрівників та зменшити деякі побічні ефекти антибіотиків.

Втім, для більшості людей доступні надійніші способи підживлення кишкового мікробіому.

По-перше, варто їсти різноманітні овочі, горіхи, насіння, боби та цільні зерна, які забезпечують кишкові мікроби багатим на клітковину паливом, необхідним для розвитку.

Дослідники виявили, що вживання ферментованих продуктів, таких як йогурт, квашена капуста та кефір, які містять пробіотики та інші корисні сполуки, позитивно впливає на здоров’я та мікробіом кишківника.

Кишкові мікроби є частиною величезної екосистеми бактерій, вірусів, архей і грибків, розташованих переважно у товстій кишці. Люди, які мають різноманітні кишкові мікробіоми, як правило, старіють більш здоровими та рідше хворіють.

Проте, іноді співвідношення корисних та шкідливих бактерій у вашому кишківнику може вийти з рівноваги. Йдеться про стан, відомий як дисбактеріоз.

За словами Лоренцо Коена, професора і директора програми інтегративної медицини Центру лікування раку Андерсона Техаського університету в Х’юстоні, приймання концентрованих доз кількох штамів бактерій може порушити баланс у вашому кишківнику.

“Ви можете ненавмисно створити форму дисбактеріозу, вживаючи забагато хороших речей. Ви витісняєте не лише погані речі, але й інші хороші речі, які вам потрібні, щоб створити високу різноманітність мікробіомів”, — сказав Коен.

Тож що робити? Якщо вам призначили антибіотик або у вас є захворювання травної системи, вам слід поговорити зі своїм лікарем про те, чи є сенс для приймати пробіотичні домішки — і якщо так, то якої марки чи продукту.

Вам можуть порадити зовсім відмовитися від пробіотиків, якщо у вас важка хвороба або ослаблена імунна система через ризик розвитку інфекції.

Деякі лікарі можуть рекомендувати додавати ферментовані продукти у свій раціон замість приймання домішок.

“Коли я все-таки рекомендую живі мікроби, це часто стосується ферментованих продуктів. Ферментовані продукти — це як природні пробіотики”, — сказав Кріс Дамман, гастроентеролог Центру здоров’я травлення Медичного центру Університету Вашингтона.

Однією з переваг ферментованих продуктів є те, що вони зазвичай містять не лише пробіотики (живі мікроби), а й пребіотики (клітковину, яку мікроби їдять) і пробіотики (вітаміни та інші поживні речовини, які вони виробляють).

У дослідженні, опублікованому в журналі Cell, Сонненбург та її колеги зі Стенфорда виявили, що призначення людям їсти ферментовану їжу щодня протягом 10-тижневого періоду знизило рівень запалення та збільшило різноманітність кишкового мікробіому.

Спробуйте використовувати квашену капусту як гарнір до страв. На сніданок з’їжте натуральний йогурт. Випийте чашку несолодкого кефіру як перекус або використовуйте його для приготування фруктового смузі.