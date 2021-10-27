Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впізнав відому цитату українського філософа та поета Григорія Сковороди “Світ ловив мене, але не спіймав”, відповідаючи на бліцпитання в ефірі одного з українських телеканалів.

Про це повідомляють #Букви.

Почувши питання очільник “Слуги народу” дещо розгубився. Згодом Арахамія визнав, що “поняття не має”, хто може бути автором цієї фрази. Водночас він додав, йому “чомусь спав на думку Леонардо ді Капріо” у фільмі “Впіймай мене, якщо зможеш” режисера Стівена Спілберга.

Ведуча зазначила, що це цитата Сковороди й попросила нардепа відповісти, що, на його думку, мав на увазі філософ.

“Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось виразити та показати народу, а вони цього не зрозуміли”, – сказав Арахамія.

«Слуга-діджей» Давид Арахамія вважає автором фрази «Світ ловив мене та не спіймав» Леонардо Ді Капріо (насправді – український філософ Григорій Сковорода). Найвищі владні сходинки при @ZelenskyyUa стали настільки доступними, що не вимагають навіть наявності середньої освіти… pic.twitter.com/eeiAO5w3VF — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

Додамо, що під час бліцу очільника “Слуги народу” запитали, чи знає він ціни на продукти в Україні, нагадавши про конфуз його колеги Миколи Тищенка. Однак Арахамія відверто зізнався, що не орієнтується у цінах, оскільки закупівлею продуктів займається лише його дружина.

Нагадаємо, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко зганьбився розповіддю про вартість продуктів. Він переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70.

Торік Олександр Корнієнко та голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Коли запис сплив, Корнієнка заявив , що відео змонтоване. Давид Арахамія підтримав свого колегу та додав, що вони мали на увазі те, що Ірина Аллахвердієева – “міцна жінка, пройде 400 округів та переможе”.

Сама Ірина Аллахвердієева сказала , що її колеги “заприсягнулися”, що нічого такого не говорили.

Врешті-решт Корнієнко все ж перепросив , але також додав, що під “корабельною сосною” мав на увазі іншу колегу – Тетяну Домбровську. У відставку він йти відмовився.