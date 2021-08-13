Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, нардеп з фракції "Слуги народу" Жан Беленюк розповів про спробу нападу на нього в центрі Києва. Поліція вивчає інцидент.під ОПУ анонсували акцію проти репресій і здачі інтересів України

Про це повідомляють #Букви.

Увечері у п’ятницю, 13 серпня, на своїй сторінці в Facebook нардеп повідомив, що на вулиці до нього підійшли невідомі та вигукували расистські репліки.

“Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи образливі речі типу: “Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “Вали до Африки!”. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально”, — написав він.

Він висловив обурення тим, що його — олімпійського чемпіона — ображали в його рідному місті

“Мені цікаво, чи українець я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!”, — написав він.

Нардеп не сповістив, чи звертався до правоохоронців. Однак поліція повідомила, що зареєструвала подію, побачивши допис Беленюка в соцмережі.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка”, — йдеться в повідомленні.