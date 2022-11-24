“Чорна п’ятниця” – це той час, коли українці мають можливість придбати сотні товарів зі знижкою у найкращих магазинах Європи та США. І для цього зовсім необов'язково виїжджати за межі України, адже ціни знижують не лише звичайні магазини, але й маркетплейси.

“Чорна п’ятниця”: що це за день

Багато популярних онлайн-магазинів у “Чорну п’ятницю” та напередодні цієї дати дарують знижки до 90% на асортимент своїх товарів.

Зауважимо, що традиція проводити тотальні розпродажі у “Чорну п’ятницю” походить із США. Вона пов’язана з тим, що після Дня подяки, який американці святкують в останній четвер листопада, магазини розпочинали різдвяні розпродажі й покупці мали змогу купити омріяні речі за значно дешевшими цінами. ніж протягом року.

Цьогоріч “Чорна п’ятниця” у Європі та США припадає на 25 листопада.

Які інтернет-магазини пропонують українцям знижки

“Цінопад” своїм покупцям уже обіцяють такі маркетплейси, як:

Zara – іспанська мережа магазинів брендового одягу, взуття та аксесуарів;. Пропонує знижки до 70%;

H&M – найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом та товарами для дому пропонує знижки до 60%;

Massimo Dutti — іспанська компанія, що виготовляє одяг. Цьогоріч пропонує знижки до 60% на більшість товарів з асортименту;

Smyk – польський онлайн-магазин, який пропонує одяг для дітей та знижки на нього до 45%;

польський онлайн-магазин, який пропонує одяг для дітей та знижки на нього до 45%; Berska – іспанська компанія з роздрібної торгівлі одягом пропонує своїм покупцям знижки до 40%;

Otto – німецький маркетплейс. у якому можна зручно упити одяг, товари для всієї родини та здійснити покупки для дому (знижки до 50%);

Zara Home – магазин дизайнерських товарів для дому, де за помірною ціною можна придбати навіть еко-товари (знижки до 33%);

Hepsiburada – турецький магазин побутової техніки, електроніки та товарів для дому, який пропонує знижки до 65%;

KIKO – італійський бренд косметики та парфумерії, на продукцію якого діють знижки до 50%;

Macy’s – одна з найбільших та найстаріших мереж роздрібної торгівлі у США, що пропонує одяг, взуття, аксесуари, прикраси, косметику, меблі та посуд зі знижкою до 80%;

6PM – американский магазин чоловічого, жіночого, дитячого одягу та взуття, ювелірних виробів, сумок, годинників, окулярів, електроніки, у яком товари можна купити зі знижкою у 75-90%;

– американский магазин чоловічого, жіночого, дитячого одягу та взуття, ювелірних виробів, сумок, годинників, окулярів, електроніки, у яком товари можна купити зі знижкою у 75-90%; Zappos – американський магазин взуття та одягу для всіх членів родини;

GAP – магазин. що пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, а також взуття, купальники, аксесуари зі знижкою до 70%;

Victoria’s Secret – магазин спідньої білизни для жінок, на сайті якого представлені товари зі знижкою до 50%.

Категорії товарів, які можна придбати зі знижками

Найбільші знижки у “Чорну п’ятницю” офлайн та онлайн магазини пропонують на:

електроніку (до 40%);

одяг (90%)

взуття (до 90%;)

спідню білизну;

побутову техніку;

косметику (до 50%);

товари для дітей (до 60%).

Дізнатися про актуальні знижки можна на офіційних сайтах магазинів, на сайті Meest (обравши необхідний бренд чи магазин із каталогу) та у мобільному додатку myMeest (можна отримати електронні пропозиції зі знижками).

Як купувати зі знижками разом із myMeest

Для того, аби обрати найкращі товари за найпривабливішими цінами зовсім необов’язково витрачати гроші на поїздку за кордон та відстоювати величезні черги до офлайн-магазинів.

Адже онлайн-шопінг дозволяє, сидячи у зручному кріслі вдома, порівнювати сотні найкращих пропозицій із найпопулярніших магазинів Європи та США.

Онлайн-покупки комфортніші за звичайні, заощаджують час та гроші. Адже, крім знижок, українці можуть скористатися вигідною доставкою товарів до України з інтернет-магазинів від myMeest. Такі покупки коштуватимуть значно дешевше, ніж у традиційних магазинах.

Доставка з myMeest: як замовити

1. Зареєструйтеся в персональному кабінеті або додатку myMeest, отримайте особистий ID та адресу за кордоном, на яку іноземний інтернет-магазин доставлятиме Ваші замовлення.

2. Здійсніть покупку в іноземному інтернет-магазині. Оформляючи своє замовлення, вказуйте адресу нашого міжнародного складу та особистий ID отриманий при реєстрації.

3. Зареєструйте свою інтернет-покупку в персональному кабінеті myMeest, підтвердіть її відправлення та здійсніть оплату доставки і очікуйте прибуття замовлення.

4. Отримайте свою інтернет-покупку від кур’єра особисто до рук або у найближчому відділені Meest та користуйтесь сервісом myMeest повторно, рекомендуючи нас друзям.

До слова, у магазинах, які представлені у каталозі Meest, зараз зі значними знижками можна придбати актуальні сезонні товари: пуховики, пальта, теплі куртки та сезонне взуття.

Так, жіночий короткий пуховик чорного кольору від H&M коштує 69,99 євро (2650 грн), подовжений чорний пуховик можна придбати навіть ще дешевше – за 64,99 євро (2470 грн). Довге тепле жіноче пальто нейтрального кольору від цього таки бренду коштує 99 євро (3700 грн). Також є моделі жіночих пальто, які зі знижкою можна придбати за 64,99 євро.

Крім того, за помірною ціною теплі речі пропонує Mango. Жіноче тепле пальто тут можна купити за 3700 грн. А популярну в цьому сезоні куртку штучного фактурного хутра покупцям пропонують за 1600 грн.

Зі знижкою у 25% також можна придбати чорну куртку, яка тепер коштує 2400 грн. А на довгу утеплену куртку з паском діє ще більша знижка (38%). Придбати річ відтепер можна за 2 тисячі грн. Для повсякденних прогулянок та походів у магазин холодної пори року магазин також пропонує утеплену штучним хутром куртку оверсайз. Зі знижкою її можна замовити за 1860 грн.

Крім того, якісне, комфортне та недороге взуття українським покупцям цієї осені пропонує Zappos. Жіночі теплі черевики з короткими халявами білого чи чорного кольору можна купити зі знижкою за 1033 грн. Черевики схожої моделі, але вже на підброрах коштують 1329 грн. А теплі високі чоботи чорного кольору магазин пропонує за 3321 грн.

Ці та інші товари вже зараз, не чекаючи 25 листопада, можна придбати в онлайн-магазинах за дуже спокусливими цінами. А myMeest потурбується, щоб якнайшвидше доставити покупки до вас.