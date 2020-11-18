Black Friday настає на наступний день після Дня подяки. У цьому році "чорна п'ятниця" припадає на 27 листопада. Але багато магазинів почали "чорну п'ятницю" набагато раніше.

Як буде проходити “чорна п’ятниця” в умовах карантину, про це розповідають #Букви.

“Чорна п’ятниця” не є офіційним святом. Проте це не заважає багатьом працівникам брати відгул в цей день.

Як правило, магазини в “чорну п’ятницю” відкриваються дуже рано, а великі торгові мережі ще опівночі.

Історія виникнення “чорної п’ятниці”

Родоначальником “чорної п’ятниці” вважається мільйонер Френк Вулворт, який в 1873 році влаштував першу розпродаж в містечку Ланкастер (США, штат Пенсильванія). Коли він був ще зовсім молодою людиною, він працював помічником продавця і займався миттям підлог, а також розкладанням і продажем товарів. Особливість того часу полягала в тому, що продавці самі визначали вартість товару в залежності від платоспроможності покупця. З цим у Вулворта були великі проблеми, тому перед своїм звільненням він вирішив організувати першу розпродаж, розклавши на прилавку частина товару і поставивши табличку з написом: “Все по п’ять центів”. В результаті магазин за день заробив шість денних виторгів; тим самим вперше був запущений механізм розпродажу товарів за зниженими цінами.

Термін “Black Friday” (“чорна п’ятниця”) виник завдяки поліцейським з Філадельфії, які використовували цей вираз під час щорічних великих заторів на дорогах після Дня подяки. Винуватцями заторів були магазини, які пропонували божевільні знижки, а також покупці, які поспішали купити подарунки за заниженими цінами. При цьому деякі люди на кілька днів брали відгул на роботі, щоб походити по магазинах у пошуках знижок.

Карантин і “чорна п’ятниця”

Варто зазначити, що в Україні уряд впровадив карантин вихідного дня. Тобто торговельні центри у вихідні дні працювати не можуть, тому і виручки у магазинів не буде.

Основні сподівання на онлайн-замовлення.

Крім того, через фінансову нестабільність люди можуть не надто охоче витрачати гроші, краще забажають зекономити.

Перші місця за відвідуваністю залишаються за AliExpress і Amazon.com. Але і українські інтернет-магазини не менш популярні. Багато ще раніше запустили акційні пропозиції.