Наступної п'ятниці, 27 листопада, в Україні пройде вже традиційна Black Friday - масштабний розпродаж. Вже зараз багато магазинів пропонують знижки на товари.

Коли стартують розпродажі, розповідають #Букви.

“Черна п’ятниця” – гарний період, аби придбати техніку, одяг, речі для дому зі значними знижками.

Суперціни на товари запропонують Answear, Intertop, Lamoda, H&M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi та інші.

Привабливі ціни чекають і в “Єві”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.

Варто зазначити, що цьогорічна “чорна п’ятниця” пройде в умовах карантину. Тому найкращий спосіб “сходити” на шопінг – це онлайн.

У найбільших ТРЦ Києва плануються знижки до -80%.

ТРЦ Ocean Plaza знижки до – 70%

ТРЦ Skymall знижки до – 80%

ТРЦ “Dream Town” 27 листопада, знижки до – 80%

ТЦ “Піраміда” знижки до – 80%

ТРЦ Lavina Mall знижки до – 70%

ТРЦ Gulliver з 23-27 листопада знижки до – 70%

Деякі українські інтернет-магазини ще на минулому тижні почали розпродажі. Наразі товари можна придбати зі знижками до – 60%, а на наступному тижні – до -90%.

allo.ua з 23 листопада

eldorado.ua з 23 листопада, знижки до 70%

citrus.ua – “навіщо п’ятниця? вигідно вже”

rozetka.com.ua до 22 листопада – 55%

comfy.ua знижки до – 50%

samsungshop.com.ua космічна вигода – з 28 листопада по 2 грудня

“Фокстрот” з 23 по 30 листопада

eStore.ua з 15-21 листопада

Книжні магазини пропонують знижки до -70%:

АБАБАГАЛАМАГА – 20% знижки

АССА до – 50 % на книгу дня

ВСЛ 16-23 листопада знижки на сувеніри та книги

Знання до -20%

КМ-БУКС до 22 листопада до – 80%

Книгарня Е до – 70%

Yakaboo до – 40%

Варто зазначити, що деякі магазині шахраюють – перед “чорною п’ятницею” завищують ціни на товари, а потім роблять “знижки”.