Коли стартують розпродажі, розповідають #Букви.

“Черна п’ятниця” – гарний період, аби придбати техніку, одяг, речі для дому зі значними знижками.

Суперціни на товари запропонують Answear, Intertop, Lamoda, H&M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi та інші.

Привабливі ціни чекають і в “Єві”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.

Варто зазначити, що цьогорічна “чорна п’ятниця” пройде в умовах карантину. Тому найкращий спосіб “сходити” на шопінг – це онлайн.

У найбільших ТРЦ Києва плануються знижки до -80%.

Деякі українські інтернет-магазини ще на минулому тижні почали розпродажі. Наразі товари можна придбати зі знижками до – 60%, а на наступному тижні – до -90%.

Книжні магазини пропонують знижки до -70%:

Варто зазначити, що деякі магазині шахраюють – перед “чорною п’ятницею” завищують ціни на товари, а потім роблять “знижки”.