Коли стартують розпродажі, розповідають #Букви.
“Черна п’ятниця” – гарний період, аби придбати техніку, одяг, речі для дому зі значними знижками.
Суперціни на товари запропонують Answear, Intertop, Lamoda, H&M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi та інші.
Привабливі ціни чекають і в “Єві”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.
Варто зазначити, що цьогорічна “чорна п’ятниця” пройде в умовах карантину. Тому найкращий спосіб “сходити” на шопінг – це онлайн.
У найбільших ТРЦ Києва плануються знижки до -80%.
- ТРЦ Ocean Plaza знижки до – 70%
- ТРЦ Skymall знижки до – 80%
- ТРЦ “Dream Town” 27 листопада, знижки до – 80%
- ТЦ “Піраміда” знижки до – 80%
- ТРЦ Lavina Mall знижки до – 70%
- ТРЦ Gulliver з 23-27 листопада знижки до – 70%
Деякі українські інтернет-магазини ще на минулому тижні почали розпродажі. Наразі товари можна придбати зі знижками до – 60%, а на наступному тижні – до -90%.
- allo.ua з 23 листопада
- eldorado.ua з 23 листопада, знижки до 70%
- citrus.ua – “навіщо п’ятниця? вигідно вже”
- rozetka.com.ua до 22 листопада – 55%
- comfy.ua знижки до – 50%
- samsungshop.com.ua космічна вигода – з 28 листопада по 2 грудня
- “Фокстрот” з 23 по 30 листопада
- eStore.ua з 15-21 листопада
Книжні магазини пропонують знижки до -70%:
- АБАБАГАЛАМАГА – 20% знижки
- АССА до – 50 % на книгу дня
- ВСЛ 16-23 листопада знижки на сувеніри та книги
- Знання до -20%
- КМ-БУКС до 22 листопада до – 80%
- Книгарня Е до – 70%
- Yakaboo до – 40%
Варто зазначити, що деякі магазині шахраюють – перед “чорною п’ятницею” завищують ціни на товари, а потім роблять “знижки”.
- Раніше #Букви розповідали, як буде проходити розпродаж в умовах карантину.