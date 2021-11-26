В останню п'ятницю листопада в Україні і в усьому світі стартують масштабні розпродажі. Магазини та торговельні мережі іноді пропонують знижки на товари до 90%. Саме тому люди відкладають важливі покупки на Чорну п'ятницю, адже так можна непогано зекономити.

Про це повідомляють #Букви.

Історія виникнення Чорної п’ятниці

У 1873 році мільйонер Френк Вулворт влаштував перший розпродаж у містечку Ланкастер (США, штат Пенсільванія).

Молодий хлопець працював помічником продавця: він мив підлогу, розкладав товар, та й продавав його. У той час продавці самі визначали вартість товару в залежності від платоспроможності покупця. З цим у Вулворта були великі проблеми, тому перед своїм звільненням він вирішив організувати перший розпродаж, розклавши на прилавку частину товару та поставивши табличку з написом: “Все по п’ять центів”. В результаті магазин за день заробив шість денних виторгів; цим вперше було запущено механізм розпродажу товарів за зниженими цінами.

Термін Black Friday (“чорна п’ятниця”) виник завдяки поліціянтам із Філадельфії, які вживали цей вислів під час щорічних великих заторів на дорогах після Дня подяки. Винуватцями заторів були магазини, що пропонували шалені знижки, а також покупці, які поспішали купити подарунки за заниженими цінами.

У Чорну п’ятницю купують все: техніку, одяг, посуд, дитячі іграшки, меблі, продукти тощо.

Чорна п’ятниця в Україні

Більшість українських торговельних мереж проводитимуть розпродажі не лише у п’ятницю, а й у вихідні:

В “Алло” Чорна п’ятниця триватиме з 22 по 28 листопада;

У “Цитрусі” – з 22 по 29 листопада;

У “Фокстроті” – з 22 по 29 листопада;

В “Ельдорадо” знижки до 28 листопада;

Rozetka проводить розпродажі з 22-29 листопада;

У Comfy знижки до 29 листопада;

У мережі супермаркетів “АТБ” на покупців чекають знижки до 40% з 19 до 26 листопада.

Також розпродаж проводить AliExpress – з 25 до 30 листопада.

На Amazon Чорна п’ятниця триватиме лише два дні – 25 і 26 листопада – знижки до 90%.

Проте у Черну п’ятницю варто бути обережними, адже саме під цей день шахраї створюють одноденні інтернет-магазини, де довірливі громадяни роблять покупки, вносять оплату, а товару так і не отримують.

Буває й так, що магазини напередодні Чорної п’ятниці підвищують ціни, а потім у день розпродажу нібито пропонують шалені знижки. У такому разі радять заздалегідь промоніторити сайти магазинів, записати ціни товарів, щоб у день розпродажу бути впевненими, що ціну дійсно знизили.