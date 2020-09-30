Розшифровку бортових самописців літака Ан-26, що впав на Харківщині, можуть завершити до кінця тижня.

Про це повідомив голова урядової слідчої комісії, віце-прем’єр Олег Уруський.

“Робота над розшифруванням бортових самописців триває. Вони знаходяться в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифрування очікується на цьому тижні”, – написав він.

Також він повідомив, що слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи й додав, що окрім технічних несправностей мав місце людський фактор.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.