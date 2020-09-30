Про це повідомив голова урядової слідчої комісії, віце-прем’єр Олег Уруський.
“Робота над розшифруванням бортових самописців триває. Вони знаходяться в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифрування очікується на цьому тижні”, – написав він.
Також він повідомив, що слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи й додав, що окрім технічних несправностей мав місце людський фактор.
Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
- Сім’ї загиблих у катастрофі Ан-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
- Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.
- 26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.
- 27 вересня на місці авіакатастрофи Ан-26 в районі міста Чугуєва в Харківській області було завершено рятувальні роботи.
- 28 вересня віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.