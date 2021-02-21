Про це поінформували у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У міністерстві переконані, що Чорнобильська зона в майбутньому “має стати туристичним магнітом з місцями пам’яті та унікальною культурною спадщиною”.

“Щороку зона відчуження приваблює десятки тисяч туристів. До того ж, Чорнобиль є частиною проєкту, що реалізується за підтримки Офісу президента – “Магніти України”. Тому важливо аби ці території асоціювалися з певним візуальним брендом, який сприятиме популяризації зони відчуження не лише в Україні, а й за її межами”, – зазначили у відомстві.

Брендинг та логотип Зони відчуження створила креативна агенція Banda Agency. Робота над створенням бренду Чорнобиля велася протягом 1,5 років.

За основу логотипу взято форму поверхні реактора четвертого енергоблока, що вибухнув 26 квітня 1986 року. Це відправна точка логотипу. З кожним роком зображення змінюватиметься, аж поки поступово не зникне назавжди (центральна точка на логотипі ставатиме дедалі меншою, що символізуватиме вивід електростанції з експлуатації).

“Кінцева точка існування лого – 2064 рік, коли 1–ий, 2–ий та 3–ій енергоблоки Чорнобильської електростанції буде повністю виведено з експлуатації”, – уточнили в міністерстві.

В агенції Banda Agency пояснили ідею логотипу так:

“Нам потрібно було знайти сильний візуальний образ, який змусить людей замислитися. І зрозуміли, що стандартний логотип не буде мати достатньої сили: статична піктограма не в змозі вмістити в собі таке важливе повідомлення. Так ми створили перший у світі невічний логотип. За основу ми взяли форму поверхні реактора, з якого все почалося. Це відправна точка існування лого, наче це логотип Чорнобиля’86. Із кожним роком зображення змінюється та поступово зникає. Кінцева точка існування лого — 2064 рік… Далі ми створили навколо логотипу цілісну візуальну систему. Так само, як і лого, вона змінюється з кожним роком. Однак, ми вирішили, що ці зміни будуть відбуватися не кожного 1 січня, а кожного 26 квітня. Відтепер новий рік у Чорнобилі буде починатися саме в цей день”.

Вanda також створила новий сайт Чорнобильської зони (chornobyl.today), який розроблявся спільно зі студією Other Land та Orient Web Development.

Крім того, створена колекційна сувенірна продукція (футболки, марки, монети, сумки та інше).

ДОВІДКА. Banda Agency — українська креативна агенція, що діє з 2011 року. Серед відомих проєктів агенції – Новий брендинг України Ukraine Now, брендинг “Євробачення 2017 Celebrate diversity”, новий бренд ВДНГ.