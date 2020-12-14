Про це повідомила пресслужба заповідника.

Protected Planet – найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території. Це спільний проєкт програми ООН з охорони довкілля і Міжнародного союзу охорони природи, йдеться в повідомленні.

“Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу – надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, узятих нею у сфері охорони довкілля”, – зазначили в релізі.

Чорнобильський заповідник створили у 2016 році, він розташований у Чорнобильській зоні, куди заборонено вільний доступ.

Флора заповідника налічує 1256 видів рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів. Серед них є червонокнижні рослини. На території заповідника живе 300 видів тварин, із яких 75 видів занесені до Червоної книги України.