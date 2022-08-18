Чорнобильська АЕС може повертатися до роботи з радіоактивними відходами. Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) відновила більшість ліцензій для цієї діяльності.

Про це повідомила ДСП ЧАЕС.

Дію ліцензії поновили після надання до ДІЯРУ документів. Вони підтверджують спроможність Чорнобильської АЕС дотримуватися умов безпечної роботи. Тому діяльність поновлена після звільнення території зони відчуження від російських окупантів.

“Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ” – зазначив начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.

За його словами, щоб підтвердити умови провадження дозвільної діяльності ЧАЕС виконала великий обсяг робіт. Зокрема атомна станція підтвердила відповідність організаційної структури. Це стосується наявності кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів, які установлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.