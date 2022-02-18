Про це сповістив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
За його словами, офіційна оголошена причина закриття зони – “технічні причини”. Проте сам Ємельяненко наголошує, що скоріше за все це пов’язано загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.
“За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але взявши до уваги те, що сучасні технології дають змогу в реальному часі бачити переміщення військ всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована”, – зазначив Ярослав Ємельяненко.
- Нагадаємо, поблизу білоруського села Вепри військові навели міст через річку Припʼять, що може скоротити шлях до кордону з Україною. Західна розвідка та військові чиновники США уважно стежили за будівництвом мосту як частиною інфраструктурної підтримки, яку Росія створювала для потенційного нападу.
- Пізніше, відповідно до нових супутникових знімків понтонний міст, зведений поблизу білоруського села через річку Прип’ять раптово зник.
- Раніше у Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах вони відпрацьовували боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочався 10 лютого, – відбиття зовнішньої агресії.
- Крім того, в Україні запустили онлайн-платформу “Чорнобиль. Подорож”, за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження.