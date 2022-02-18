Зона відчуження Чорнобильської АЕС буде закрита для відвідувань починаючи з 19-го лютого. Коли її відкриють - поки невідомо.

Про це сповістив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

За його словами, офіційна оголошена причина закриття зони – “технічні причини”. Проте сам Ємельяненко наголошує, що скоріше за все це пов’язано загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.