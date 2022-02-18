Про це сповістив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

За його словами, офіційна оголошена причина закриття зони – “технічні причини”. Проте сам Ємельяненко наголошує, що скоріше за все це пов’язано загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.

“За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але взявши до уваги те, що сучасні технології дають змогу в реальному часі бачити переміщення військ всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована”, – зазначив Ярослав Ємельяненко.