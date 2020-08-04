Чорногорія включив Росію і Азербайджан в "зелений список" країн, громадяни яких можуть в'їжджати в країну без додаткових умов, введених через коронавірус. У посольстві України обурені таким рішенням.

Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії.

“З огляду на епідеміологічну ситуацію в наших країнах, і особливо надійність і актуальність наявних даних, а також потреби нашої індустрії туризму та національні інтереси Чорногорії, Національний координаційний орган з інфекційних хвороб оцінив, що немає ніяких перешкод для лібералізації в’їзду жителів Росії і Азербайджану”, – йдеться в повідомленні.

Консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов обурився цим рішенням, так як для громадян України продовжують діяти ряд обмежень, незважаючи на те, що в Україні індекс захворюваності на COVID-19 майже вдвічі нижче, ніж в РФ – 72,8 проти 127,2.

“Ні, я обурений не тим, що Чорногорія відкрила кордони для Росії. Врешті-решт це було питання часу та економічної доцільності, це абсолютне право і відповідальність країни, до якого нема питань. Я обурений тим, що Росію відразу помістили до “зеленої зони”. Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіа бортів на тиждень, знаходиться в обмежених правах. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі, і якщо читати уважно правила, то навіть заборонено самостійні подорожі літаком, лише у складі туристичної групи. А для Росії в’їзд без додаткових умов. Це при тому, що у Росії індекс захворюваності 127,2 а в Україні 72,8″, – наголосив він.