Міністерства закордонних справ Чорногорії і Сербії оголосили про взаємну висилку послів.

Про це повідомляє МЗС Сербії.

Конфлікт виник після того, як посол Сербії у Чорногорії Володимир Божович висловився про легітимність скупщини в Подгориці 1918 року. Його оголосили персоною нон грата і попросили залишити країну.

У відповідь на це в МЗС Сербії викликало посла Чорногорії Тарзана Мілошевича. Белград, “керуючись принципом взаємності”, оголосив його персоною нон грата у відповідь.

Подгорицькою скупщиною називають збори народних представників Чорногорії в листопаді 1918 року. У той час стояло питання про відновлення втраченої під час Першої Світової війни незалежності країни. В результаті скупщина прийняла рішення об’єднатися з Сербією в єдину державу. Після цього було утворено Королівство сербів, хорватів і словенців, в 1929 році офіційно перейменоване в Королівство Югославія.

МЗС Чорногорії заявило, що посол Сербії таким чином “принизив державу, яка надала йому дипломатичний імунітет”.

Також у відомстві підкреслили, що в 2018 році парламент країни скасував рішення скупщини, прийняте 100 років тому.