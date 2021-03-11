У Чорногорії посилюють карантинні обмеження через зростання випадків зараження на коронавірус COVID-19. Правила вʼїзду для українців зміняться.

Про це поінформували у пресслужбі посольства України в Чорногорії.

Із 10 березня карантин посилюють у наступних општинах (общинах): Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь, Подгориця, Нікшич, Цетіньє, Котор, Плужине, Бар, Плевля.

Вводяться обмеження на роботу закладів харчування, торгових та спортивних центрів, роботу шкіл та дитячих садків, відвідування парків.

Забороняється в‘їзд та виїзд із цих општин без належних підстав.

Змінилися и правила для в’їзду в Чорногорію з України.

Відтепер необхідно:

• ПЦР-тест, зроблений за 48 годин до в’їзду;

• або тест на антитіла (класу IgC), зроблений не пізніше 30 днів;

• або підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, щонайменш за 7 днів до в‘їзду.

При цьому в’їзд із Республіки Сербія, Республіки Косово, Республіки Хорватія, Боснії та Герцеговини та Республіки Албанія – без обмежень.

Варто зазначити, що досі для громадян України та іноземців, які прибувають з України, тест був не потрібен, а в’їзд був вільним.