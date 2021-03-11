Про це поінформували у пресслужбі посольства України в Чорногорії.
Із 10 березня карантин посилюють у наступних општинах (общинах): Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь, Подгориця, Нікшич, Цетіньє, Котор, Плужине, Бар, Плевля.
Вводяться обмеження на роботу закладів харчування, торгових та спортивних центрів, роботу шкіл та дитячих садків, відвідування парків.
Забороняється в‘їзд та виїзд із цих општин без належних підстав.
Змінилися и правила для в’їзду в Чорногорію з України.
Відтепер необхідно:
• ПЦР-тест, зроблений за 48 годин до в’їзду;
• або тест на антитіла (класу IgC), зроблений не пізніше 30 днів;
• або підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, щонайменш за 7 днів до в‘їзду.
При цьому в’їзд із Республіки Сербія, Республіки Косово, Республіки Хорватія, Боснії та Герцеговини та Республіки Албанія – без обмежень.
Варто зазначити, що досі для громадян України та іноземців, які прибувають з України, тест був не потрібен, а в’їзд був вільним.
- 5 березня Міністерство охорони здоров’я України знову оновило перелік країн, які віднесені до “червоної” або “зеленої” зон. Список “червоної” зони скоротився до 54 країн. Зокрема, до “червоного” списку перемістилися Болгарія і Кіпр.