Громадяни України зможуть в'їхати в Чорногорію за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба уряду Чорногорії.

Тест має бути зроблений не більше, ніж за 48 годин до в’їзду.

Такі ж умови для в’їзду в Чорногорію визначили також для жителів Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

Загалом у країні сформували три списки держав залежно від кількості активних та нових випадків коронавірусу. Країнам з “зеленої зони” дозволено в’їзд без обмежень, з “жовтої” – з негативною ПЛР-тестом на COVID-19. Країнам з “червоної зони” заборонено в’їзд до Чорногорії.

Відповідні правила набирають чинності в неділю, 21 червня.