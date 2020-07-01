Чорногорія змінила умови допуску громадян України на свою територію. Відтепер в'їзд дозволено не лише з негативним ПЛР-тестом, а й з тестом на антитіла.

Про це повідомили у посольстві України у Чорногорії.

Зазначається, що українці можуть в’їжджати до Чорногорії при наявності негативного тесту на COVID-19. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, відтепер дозволили в’їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA).

Тест має бути зроблений не раніше 72 годин до перетину кордону Чорногорії з моменту забору зразків. Він має бути роздрукований, переклад на англійську або чорногорську бажаний, але не обов’язковий.

При цьому, тест потрібно робити в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025, не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні.