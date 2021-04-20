Під час майбутнього туристичного сезону Чорногорія зніме всі обмеження для туристів з України, Росії, Білорусії та Північної Македонії.

Про це повідомив міністр фінансів і соціального забезпечення країни Мілойко Спаіч в Twitter.

“З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусії, України і Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування”, – йдеться в заяві.

У Чорногорії коронавірусом заразилися 95 695 чоловік, померло 1 438 пацієнтів.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.