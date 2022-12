Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський поінформував співрозмовника про сьогоднішні повітряні атаки РФ на територію України, які вкотре засвідчили, що російське військово-політичне керівництво не має наміру припиняти свої агресивні дії.

Президент закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання РФ країною-спонсоркою тероризму.

Водночас глава держави висловив подяку Чорногорії за тверду політичну підтримку та вагому практичну допомогу, що надається нашій країні. Він високо оцінив послідовне приєднання Чорногорії до всіх санкційних пакетів, що були ухвалені Європейським Союзом проти РФ.

Своєю чергою, Абазович запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку з боку Чорногорії.

Співрозмовники обговорили питання європейської інтеграції України та Чорногорії як країн – кандидатів на вступ. Президент і прем’єр-міністр висловилися за необхідність практичної взаємодії в контексті підготовки України до наступного етапу – початку передвступних переговорів.

Окрему увагу під час розмови приділили реалізації Україною стратегії євроатлантичної інтеграції. Глава держави наголосив, що Україна продовжує послідовну реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію та розраховує на використання важливого досвіду Чорногорії, яка вже пройшла свій шлях до членства в Альянсі.

Абазович зазначив, що Чорногорія підтримує політику відкритих дверей Альянсу і, відповідно, перспективу набуття Україною повноправного членства в НАТО.

За результатами переговорів лідери підписали Спільну декларацію, що визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Дрітан Абазович запросив Зеленського відвідати з візитом Подгорицю після перемоги України.

Згодом Абазович зауважив у Twitter, що в Україні захищають цивілізацію, яка вирішила жити у свободі та демократії.

Today, I signed a joint Declaration with the President of 🇺🇦 @ZelenskyyUa on the Euro-Atlantic perspective of #Ukraine. In Ukraine, a civilization that decided to live in freedom and democracy is being protected. ⬇️ pic.twitter.com/S5bRBSDlYi

— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) December 5, 2022