Новообраний президент Чорногорії Яков Мілатович планує прискорити заявку країни на членство в Європейському союзі та підтримувати "політику блоку" щодо Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це сповіщає Associated Press.

За словами Мілатовича, майбутнє всіх західно-балканських країн – у ЄС. Крім того, “Чорногорія стане першою країною, яка увійде до Європейського Союзу. “, — заявив він, маючи на увазі сусідні Сербію, Північну Македонію, Боснію та Албанію.

Зазначено, що говорячи про відносини з Росією, Мілатович наголосив, що Чорногорія рішуче проводить зовнішню політику ЄС і не збирається змінювати свою позицію.

“Повноцінна політика ЄС – це та, яку Чорногорія має проводити в майбутньому. Особливо важливим це є зараз – в контексті російської агресії проти України”, – прокоментував він.

Також Мілатович додав, що в Європі і в Чорногорії немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення однієї країни на територію іншої суверенної держави.

Нагадаємо, що Чорногорія пожертвує Україні 11% свого військового бюджету. Пожертвування разом із “прийняттям тисяч біженців” свідчать про “чітку рішучість уряду Чорногорії підтримувати захист українців”, заявив прем’єр-міністр Дрітан Абазович.