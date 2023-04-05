Про це сповіщає Associated Press.
За словами Мілатовича, майбутнє всіх західно-балканських країн – у ЄС. Крім того, “Чорногорія стане першою країною, яка увійде до Європейського Союзу. “, — заявив він, маючи на увазі сусідні Сербію, Північну Македонію, Боснію та Албанію.
Зазначено, що говорячи про відносини з Росією, Мілатович наголосив, що Чорногорія рішуче проводить зовнішню політику ЄС і не збирається змінювати свою позицію.
“Повноцінна політика ЄС – це та, яку Чорногорія має проводити в майбутньому. Особливо важливим це є зараз – в контексті російської агресії проти України”, – прокоментував він.
Також Мілатович додав, що в Європі і в Чорногорії немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення однієї країни на територію іншої суверенної держави.
Нагадаємо, що Чорногорія пожертвує Україні 11% свого військового бюджету. Пожертвування разом із “прийняттям тисяч біженців” свідчать про “чітку рішучість уряду Чорногорії підтримувати захист українців”, заявив прем’єр-міністр Дрітан Абазович.
- Згідно з попередніми підрахунками, 2 квітня колишній міністр економіки Чорногорії Яков Мілатович отримав більш ніж половину голосів у другому турі президентських виборів, обійшовши нинішнього президента Міло Джукановича.
- Президент Володимир Зеленський провів переговори у відеоформаті з головою уряду Чорногорії Дрітаном Абазовичем. Лідери підписали Спільну декларацію, що визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в НАТО.