Уряд Чорногорії запровадив комендантську годину через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження почнуть діяти у неділю, 15 листопада.

Про це оголосила Національна рада з інфекційних захворювань Чорногорії на пресконференції, інформує видання Total Montenegro.

Так, у період з 21:00 до 5:00 на території Чорногорії заборонено виходити з будинків. Магазини та ресторани будуть працювати тільки до 20:00.

На вихідних забороняються поїздки між містами. Додатково вводиться заборона на зібрання більш ніж чотирьох осіб, проведення релігійних зібрань та обрядів.

Обмеження діятимуть до 1 грудня.