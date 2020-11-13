Про це оголосила Національна рада з інфекційних захворювань Чорногорії на пресконференції, інформує видання Total Montenegro.
Так, у період з 21:00 до 5:00 на території Чорногорії заборонено виходити з будинків. Магазини та ресторани будуть працювати тільки до 20:00.
На вихідних забороняються поїздки між містами. Додатково вводиться заборона на зібрання більш ніж чотирьох осіб, проведення релігійних зібрань та обрядів.
Обмеження діятимуть до 1 грудня.
- Уряд Румунії посилив карантин на території країни через стрімке поширення коронавірусу COVID-19. Зокрема, влада ввела комендантську годину та припинила функціонування шкіл.