Уряд Чорногорії став об'єктом масштабної кібератаки, в якій він звинувачує РФ. Країна ще ніколи не стикалася з хакерським нападом такої сили, заявив міністр державного управління Марас Дукай.

Про це повідомляє DW.

За його словами, заражені комп’ютерні системи кількох держструктур, зокрема міністерство фінансів.

Завдяки оперативним контрзаходам ІТ-інфраструктура не пошкоджена безповоротно, пояснив Дукай.

Міністр оборони Чорногорії Рашко Коневич звинуватив РФ у нападах 26 та 27 серпня. За оцінками міністра, йдеться про “явно детально опрацьовані атаки”, на які не здатні окремі хакери.

“Хто може мати політичний інтерес у завданні такої шкоди Чорногорії?” – запитав Коневич. Як додав міністр, “доказів – достатньо”, щоб підозрювати, що за нападом стоїть Москва.

Через підтримку Чорногорією санкцій ЄС щодо РФ після початку війни в Україні, Кремль у березні включив країну до списку “недружніх країн”.

Низка місцевих ЗМІ, посилаючись на “неофіційний брифінг” Агентства національної безпеки Чорногорії, передали, що за атакою стояли “кілька російських служб”. Внаслідок дій хакерів ризик був створений для всієї інфраструктури держави, зокрема системи електро- та водопостачання. Контроль за електростанціями перевели у ручний режим.

Це вже друга масована кібератака в Чорногорії після того, як 19 серпня Скупщина (парламент) країни винесла вотум недовіри прозахідному уряду Дритана Абазовича. Він заявив після засідання Ради національної безпеки, що Чорногорія звернеться до своїх міжнародних партнерів за експертною допомогою для відновлення даних та запобігання подальшим атакам.

Про підтримку вже заявила Франція. Вона планує направити фахівців із Національного агентства Франції з захисту інформаційних систем (ANSSI), щоб допомогти розслідувати кібератаку та відновити безпеку.

Абазович очолив уряд у Підгориці 28 квітня 2022 року. Як і президент Чорногорії – Міло Джуканович, – він вважається прозахідним політиком. Чорногорія з населенням близько 620 тисяч осіб входить до НАТО з 2017 року і прагне вступу до ЄС, чому заважають політичні розбіжності у балканській країні.