Українська Прем'єр-ліга поновлюється. В п'ятницю, 19 листопада, в Києві зустрінуться "Чорноморець" та "Динамо Київ".

Про це повідомляють #Букви.

Після паузи на поєдинки кваліфікації Чемпіонату Світу 2022 поновлюється Українська Прем’єр-ліга.

Відкриється 15-й тур УПЛ зустріччю одеського “Чорноморця” та київського “Динамо”. За згодою сторін поєдинок перенесли з Одеси до столиці. Гра пройде на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського.

Початок матчу – о 19:30 за Києвом.

Онлайн-трансляцію можна буде подивитись на каналі “Футбол 1”, платформі Oll.tv.