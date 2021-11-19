Про це повідомляють #Букви.
Після паузи на поєдинки кваліфікації Чемпіонату Світу 2022 поновлюється Українська Прем’єр-ліга.
Відкриється 15-й тур УПЛ зустріччю одеського “Чорноморця” та київського “Динамо”. За згодою сторін поєдинок перенесли з Одеси до столиці. Гра пройде на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського.
Початок матчу – о 19:30 за Києвом.
Онлайн-трансляцію можна буде подивитись на каналі “Футбол 1”, платформі Oll.tv.
- 2 листопада у Києві (Україна) на НСК “Олімпійський” відбувся футбольний матч між українським клубом “Динамо Київ” та іспанською “Барселоною”. Гравці боролися за місце в наступному етапі Ліги чемпіонів. Детальніше — у фоторепортажі #Букв.