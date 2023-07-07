Джерело: Aljazeera

“Генеральний секретар і його команда залишаються повністю відданими розвитку вже досягнутого прогресу та перебувають у постійному контакті з широким колом зацікавлених сторін у цьому питанні”,– сказав журналістам речник ООН Фархан Хак.

Він додав, що “генеральний секретар закликає всіх, кого це стосується, віддати пріоритет глобальній продовольчій безпеці”.

Термін дії Чорноморської зернової угоди закінчується 17 липня.