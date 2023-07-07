Джерело: Aljazeera
“Генеральний секретар і його команда залишаються повністю відданими розвитку вже досягнутого прогресу та перебувають у постійному контакті з широким колом зацікавлених сторін у цьому питанні”,– сказав журналістам речник ООН Фархан Хак.
Він додав, що “генеральний секретар закликає всіх, кого це стосується, віддати пріоритет глобальній продовольчій безпеці”.
Термін дії Чорноморської зернової угоди закінчується 17 липня.
- У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження “Чорноморської зернової угоди” за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
- Можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту. В Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.