Для окупантів удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є однією з останніх невдач. Ймовірно Кремль тепер обмежений у проведенні відповідних заходів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Розвідники припустили, що Чорноморський флот РФ навряд чи зможе організовувати якісь масові заходи під час війни. Після удару по штабу було скасовано усі святкування та паради.

“Атака на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі у день ВМФ, про яку повідомили – остання з невдач для Чорноморського флоту протягом вже п’яти місяців війни проти України, які включали зокрема втрату флагманського крейсера “Москва” у квітні 2022 року”, — додали у розвідці.

Водночас ВМС України не підтвердили атаку на території штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Українські захисники припустили, що окупанти “не ризикнули проводити день ЧФ РФ, щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом”. Не виключено, що атака була черговою провокацією.

У повідомленні додали, що з Одеси вже вийшов перший зерновий караван. Він став першим судном, який вийшов з сільськогосподарською продукцією з морського порту після російського вторгнення.