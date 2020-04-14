Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.

Про це вона заявила після допиту в ДБР, повідомляють #Букви.

Так, перед допитом в ДБР Чорновол заявила, що це “справа проти всіх українців … це частина плану капітуляції України … це момент переписування історії”.

Після допиту вона заявила, що нічого не розповідала, бо керувалася статтею 63 Конституції України, згідно з якою можна не давати покази.

“Нічого не розповідала. Стаття 63 Конституції – я відмовилася від дачі показань. Справа сфальсифікована, справа політична. Це репресії, репресії не проти мене, а проти всіх українців, які вважають, що у них є національна гідність”, – сказала Чорновол.

Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.

Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.