Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів в 2014 році, показала, що відбувалося під вікнами президента Володимира Зеленського 18 лютого того ж року.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Чорновол зазначила, що завтра, 24 квітня, о 12:00 відбудеться судове засідання щодо розгляду апеляції на її запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

“Перегляньте відео, щоб згадати різницю між Майданом і Антимайданом. Подивіться знову в очі тому Звіру, від якого ми дивом врятувалися зимою, героїчно відбилися і відгородилися фронтом весною і літом 2014 року”, – йдеться в повідомлення.

За словами екснардепки, “кривава бійня в Маріїнському парку відбувалася акурат під вікнами квартири нинішнього президента Володимира Зеленського”.

“Чому він не чує крику цієї крові? Як він міг повірити Путіну, що переслідування майданівців – це складова мирного плану? Невже Зеленський хоче такий “мирний план”, який був втілений під вікнами його квартири? Не вірю…Чому тоді? Забув? Проте, це ж було не так давно, щоб забути і заперечити…”, – наголосила вона.

Чорновол також додала, що Зеленського до влади привели вольності Майдану.

“Мені здається, Зеленський просто не знає, що відбувалося на подвір’ї його будинку 18 лютого 2014 року, і знати не хоче… Жодні документальні свідчення до цих пір не вивчив… Він не бачив того звіра, від якого ми врятувалися і його врятували… То може час подивитися!? Все таки, ви – президент України”, – резюмувала вона.

ЗЕ мусить побачити, що відбувалося під його вікнами 18 лютого Завтра, 24 квітня о 12.00 на Солом’янській площі у мене апеляція у справі Майдану. Перегляньте відео, щоб згадати різницю між Майданом і Антимайданом. Подивіться знову в очі тому Звіру, від якого ми дивом врятувалися зимою, героїчно відбилися і відгородилися фронтом весною і літом 2014 року. До речі, кривава бійня в Маріїнському парку відбувалася акурат під вікнами квартири нинішнього Президента Володимира Зеленського… Чому він не чує крику цієї крові? Як він міг повірити Путіну, що переслідування майданівців – це складова мирного плану? Невже Зеленський хоче такий “мирний план”, який був втілений під вікнами його квартири?… Не вірю…Чому тоді? Забув? Проте, це ж було не так давно, щоб забути і заперечити… Як Президент України, якого теж до влади привели вольності Майдану, міг дати вказівку на переслідування майданівців? Мені здається, Зеленський просто не знає, що відбувалося на подвір’ї його будинку 18 лютого 2014 року, і знати не хоче… Жодні документальні свідчення до цих пір не вивчив… Він не бачив того ЗВІРА, від якого ми врятувалися і його врятували… То може час подивитися!? Все таки, ви – Президент України. Опубликовано Тетяной Чорновол Четверг, 23 апреля 2020 г.

16 квітня Печерський суд Києва обрав екснардепу Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.